В нашей фотоподборке классные изобретения, которые хотели бы иметь все. Будьте уверены, вы тоже что-то присмотрите себе.
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1. Уголь для мангала в форме черепов
Фото pausecafein
2. Воздушный змей в виде осьминога
Фото ridus
3. Сумочка из кактуса
Фото humor.fm
4. Тарелка, на дне которой по мере ее наполнения появляется пейзаж
Фото pinterest
5. Полосы, переходя с пола на стену, облегчают парковку
Фото reddit
6. Взрывная настольная лампа
Фото reddit
7. Офисные кресла для любителей сидеть в разных позах
Фото pausecafein
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8. Встроенные в кухонный шкафчик миски для домашних любимцев
Фото pinterest
9. Люстра-спрут
Фото imgur
10. Магнитный держатель для различных предметов
Фото caak
11. Три в одном: стол, стул, полка
Фото vinegred
12. Уникальный торшер, не занимающий места в комнате
Фото sterlinglamps
13. Коврик-напоминатель: с ним вы точно ничего не забудете!
Фото pinterest