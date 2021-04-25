В нашей фотоподборке классные изобретения, которые хотели бы иметь все. Будьте уверены, вы тоже что-то присмотрите себе.

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1. Уголь для мангала в форме черепов

Фото pausecafein

2. Воздушный змей в виде осьминога

Фото ridus

3. Сумочка из кактуса

Фото humor.fm

4. Тарелка, на дне которой по мере ее наполнения появляется пейзаж

Фото pinterest

5. Полосы, переходя с пола на стену, облегчают парковку

Фото reddit

6. Взрывная настольная лампа

Фото reddit

7. Офисные кресла для любителей сидеть в разных позах

Фото pausecafein

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8. Встроенные в кухонный шкафчик миски для домашних любимцев

Фото pinterest

9. Люстра-спрут

Фото imgur

10. Магнитный держатель для различных предметов

Фото caak

11. Три в одном: стол, стул, полка

Фото vinegred

12. Уникальный торшер, не занимающий места в комнате

Фото sterlinglamps

13. Коврик-напоминатель: с ним вы точно ничего не забудете!

Фото pinterest