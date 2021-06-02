У нашій добірці фото побутових речей та ситуацій, які лише у справжнього перфекціоніста викличуть особливі емоції. Перевірте і ви себе.

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1. За таким ноутбуком перфекціоніст точно не зміг би працювати

Фото boredpanda

2. Їхати у трикутному ліфті – це дуже неоднозначні відчуття

Фото boredpanda

3. Дуже багато питань, але так мало відповідей

Фото boredpanda

4. Коли водії точно не перфекціоністи

Фото boredpanda

5. Цікаво, про що думали майстри під час ремонту

Фото boredpanda

6. Скільки болю в одному фото

Фото boredpanda

7. Ліфт у туалеті, мабуть, насторожив би не лише перфекціоніста

Фото boredpanda

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8. Найвищий рівень байдужості

Фото boredpanda

9. У майстрів був лише один шанс на помилку і вони ним скористалися

Фото boredpanda

10. На такій плиті важко було б щось готувати

Фото boredpanda

11. Неочікуваний дизайн

Фото boredpanda

12. Таке розташування предметів завжди тривожить

Фото boredpanda

13. А як би ви відреагували б на такий громадський туалет?

Фото boredpanda