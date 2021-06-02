У нашій добірці фото побутових речей та ситуацій, які лише у справжнього перфекціоніста викличуть особливі емоції. Перевірте і ви себе.
Цікаво Як виник мотофестиваль "Тарасова Гора": інтерв'ю з Ашотом Арушановим
1. За таким ноутбуком перфекціоніст точно не зміг би працювати
Фото boredpanda
2. Їхати у трикутному ліфті – це дуже неоднозначні відчуття
Фото boredpanda
3. Дуже багато питань, але так мало відповідей
Фото boredpanda
4. Коли водії точно не перфекціоністи
Фото boredpanda
5. Цікаво, про що думали майстри під час ремонту
Фото boredpanda
6. Скільки болю в одному фото
Фото boredpanda
7. Ліфт у туалеті, мабуть, насторожив би не лише перфекціоніста
Фото boredpanda
І ще 10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе
8. Найвищий рівень байдужості
Фото boredpanda
9. У майстрів був лише один шанс на помилку і вони ним скористалися
Фото boredpanda
10. На такій плиті важко було б щось готувати
Фото boredpanda
11. Неочікуваний дизайн
Фото boredpanda
12. Таке розташування предметів завжди тривожить
Фото boredpanda
13. А як би ви відреагували б на такий громадський туалет?
Фото boredpanda