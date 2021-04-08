12 прикольних речей для дому, які ви точно захочете й собі

15:00

Часто ми приймаємо рішення серцем, часом – мозком, а буває, що все вирішують очі. Перше враження – найважливіше. Цієї миті мозок із серцем мовчки спостерігають, як погляд, а за ним і руки самі тягнуться до прикольної штуки.