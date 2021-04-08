Часто мы принимаем решение сердцем, иногда – мозгом, а бывает, что все решают глаза. Первое впечатление – самое важное. В это мгновение мозг и сердце молча наблюдают, как взгляд, а за ним и руки сами тянутся к прикольной штуке.

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