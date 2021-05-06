Полуниця в шоколаді та ще 10 цікавих способів використати формочку для льоду

6 травня 2021 , 16:40
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Джерело:

Buzzfeed

Формочка для льоду, на перший погляд, річ простецька. Заморожувати собі лід – і все. Але ж ні! Виявляється, існує чимало варіантів її застосування. Для приготування всіляких напоїв і десертів, з косметичними засобами, здатними миттєво освіжити обличчя, створення свічок, натурального мила та іншої hand made-творчості, зберігання дріб’язку та ігор з дітьми…

Ми зібрали для вас величезну колекцію оригінальних ідей продуктивного використання формочок для льоду.

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Вино

Якщо у вас є залишки вина, заморозьте його. Приємна добавка, наприклад, до сангрії або для соусу.


Фото buzzfeed

Кава

Спробуйте заморозити каву, а потім додати кавові крижані кубики в молоко – у вас вийде дуже смачний коктейль!


Фото buzzfeed

Персикове пюре

Яскраве і смачне доповнення до будь-якого десерту.


Фото buzzfeed

Шматочки кавуна

Для такого натурального льоду навіть формочка не потрібна.


Фото buzzfeed

Заморожені квіти

Оригінальний спосіб подарувати ще один букет вашій кохані у романтичний вечір.


Фотo buzzfeed

Полуниця в шоколаді

Гарантована подвійна порція хорошого настрою і від шоколаду і від полуниці.


Фото buzzfeed

Сік сицилійського апельсина

Надасть вашим улюбленим напоям приємного цитрусового аромату.


Фото buzzfeed

Суші

Просто, зручно, швидко! Формочки допоможуть зробити суші дуже швидко. Спробуйте!


Фото buzzfeed

Пюре з фруктів

Надасть любителям смузі ще більше фруктової прохолоди та аромату у літню спеку.


Фото buzzfeed

Смачні квіточки (ті, які можна їсти)

Жодного смаку, але який вигляд!


Фото buzzfeed

Морозиво

Набрид звичайний молочний коктейль! А заморожений пробували? Вам сподобається!


Фото buzzfeed

Автор: Ірина Бевза