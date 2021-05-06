Полуниця в шоколаді та ще 10 цікавих способів використати формочку для льоду

Формочка для льоду, на перший погляд, річ простецька. Заморожувати собі лід – і все. Але ж ні! Виявляється, існує чимало варіантів її застосування. Для приготування всіляких напоїв і десертів, з косметичними засобами, здатними миттєво освіжити обличчя, створення свічок, натурального мила та іншої hand made-творчості, зберігання дріб’язку та ігор з дітьми…

Ми зібрали для вас величезну колекцію оригінальних ідей продуктивного використання формочок для льоду.

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Вино

Якщо у вас є залишки вина, заморозьте його. Приємна добавка, наприклад, до сангрії або для соусу.



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Кава

Спробуйте заморозити каву, а потім додати кавові крижані кубики в молоко – у вас вийде дуже смачний коктейль!



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Персикове пюре

Яскраве і смачне доповнення до будь-якого десерту.



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Шматочки кавуна

Для такого натурального льоду навіть формочка не потрібна.



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Заморожені квіти

Оригінальний спосіб подарувати ще один букет вашій кохані у романтичний вечір.



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Полуниця в шоколаді

Гарантована подвійна порція хорошого настрою і від шоколаду і від полуниці.



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Сік сицилійського апельсина

Надасть вашим улюбленим напоям приємного цитрусового аромату.



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Суші

Просто, зручно, швидко! Формочки допоможуть зробити суші дуже швидко. Спробуйте!



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Пюре з фруктів

Надасть любителям смузі ще більше фруктової прохолоди та аромату у літню спеку.



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Смачні квіточки (ті, які можна їсти)

Жодного смаку, але який вигляд!



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Морозиво

Набрид звичайний молочний коктейль! А заморожений пробували? Вам сподобається!



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