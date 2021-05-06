Мы собрали для вас огромную коллекцию оригинальных идей продуктивного использования формочек для льда.

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Вино

Если у вас есть остатки вина, заморозьте его. Приятная добавка, например, к сангрии или для соуса.



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Кофе

Попробуйте заморозить кофе, а затем добавить кофейные ледяные кубики в молоко – у вас получится очень вкусный коктейль!



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Персиковое пюре

Яркое и вкусное дополнение к любому десерту.



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Кусочки арбуза

Для такого натурального льда даже формочка не нужна.



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Замороженные цветы

Оригинальный способ подарить еще один букет вашей любимые в романтический вечер.



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Клубника в шоколаде

Гарантированная двойная порция хорошего настроения и от шоколада и от клубники.



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Сок сицилийского апельсина

Придаст вашим любимым напиткам приятного цитрусового аромата.



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Суши

Просто, удобно, быстро! Формочки помогут сделать суши очень быстро. Попробуйте!



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Пюре из фруктов

Предоставит любителям смузи еще больше фруктовой прохлады и аромата в летнюю жару.



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Вкусные цветки (те, которые можно кушать)

Никакого вкуса, зато какой вид!



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Мороженое

Надоел обычный молочный коктейль! А замороженный пробовали? Вам понравится!



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