Мы собрали для вас огромную коллекцию оригинальных идей продуктивного использования формочек для льда.
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Вино
Если у вас есть остатки вина, заморозьте его. Приятная добавка, например, к сангрии или для соуса.
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Кофе
Попробуйте заморозить кофе, а затем добавить кофейные ледяные кубики в молоко – у вас получится очень вкусный коктейль!
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Персиковое пюре
Яркое и вкусное дополнение к любому десерту.
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Кусочки арбуза
Для такого натурального льда даже формочка не нужна.
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Замороженные цветы
Оригинальный способ подарить еще один букет вашей любимые в романтический вечер.
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Клубника в шоколаде
Гарантированная двойная порция хорошего настроения и от шоколада и от клубники.
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Сок сицилийского апельсина
Придаст вашим любимым напиткам приятного цитрусового аромата.
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Суши
Просто, удобно, быстро! Формочки помогут сделать суши очень быстро. Попробуйте!
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Пюре из фруктов
Предоставит любителям смузи еще больше фруктовой прохлады и аромата в летнюю жару.
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Вкусные цветки (те, которые можно кушать)
Никакого вкуса, зато какой вид!
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Мороженое
Надоел обычный молочный коктейль! А замороженный пробовали? Вам понравится!
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