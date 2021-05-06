Ми зібрали для вас величезну колекцію оригінальних ідей продуктивного використання формочок для льоду.

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Вино

Якщо у вас є залишки вина, заморозьте його. Приємна добавка, наприклад, до сангрії або для соусу.

Вино
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Кава

Спробуйте заморозити каву, а потім додати кавові крижані кубики в молоко – у вас вийде дуже смачний коктейль!

Кава
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Персикове пюре

Яскраве і смачне доповнення до будь-якого десерту.

Персикове п'юре
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Шматочки кавуна

Для такого натурального льоду навіть формочка не потрібна.

Шматочки кавуна
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Заморожені квіти

Оригінальний спосіб подарувати ще один букет вашій кохані у романтичний вечір.

Заморожені квіти
Фотo buzzfeed

Полуниця в шоколаді

Гарантована подвійна порція хорошого настрою і від шоколаду і від полуниці.

Полуниця в шоколаді
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Сік сицилійського апельсина

Надасть вашим улюбленим напоям приємного цитрусового аромату.

Сік сицилійського апельсина
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Суші

Просто, зручно, швидко! Формочки допоможуть зробити суші дуже швидко. Спробуйте!

Суші
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Пюре з фруктів

Надасть любителям смузі ще більше фруктової прохолоди та аромату у літню спеку.

Пюре з фруктів
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Смачні квіточки (ті, які можна їсти)

Жодного смаку, але який вигляд!

Смачні квіточки, які можна з'їсти
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Морозиво

Набрид звичайний молочний коктейль! А заморожений пробували? Вам сподобається!

Морозиво
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