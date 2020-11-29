Каждый человек в спальне проводит в среднем около трети своей жизни, поэтому эта комната должна быть оформлена так, чтобы в ней было приятно находиться. Наверное каждый из нас, заходя в другое помещение, думал: "Как же они так круто сделали?"

Несколько простых советов помогут избежать этого чувства и ваша спальня будет вызывать зависть у гостей, пишет AdMe.ru.

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Пурпурный, красный или белый цвета в дизайне спальни

Цвета способны влиять на поведение человека и его настроение. Цвет может влиять на чувство безопасности или, наоборот, заставить нервничать. Спокойному сну больше способствуют приглушенные оттенки. Между матовым покрытием и глянцевым выбор стоит сделать в пользу первого.

Считается, что лучший цвет для спальни – это приглушенный синий. Следом за ним идут:

зеленый;

бледно-желтый;

серебряный.

Худший выбор – пурпурный, стерильно белый и красные оттенки.



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Много подушек

Маленькие подушки на диване или кровати создают ощущение уюта, но также приносят неудобства. Каждый раз перед сном вам надо сгребать их в кучу и куда-то убирать, а утром, наоборот, собирать и красиво раскладывать. Слишком много хлопот.

Для сна вам нужна одна-единственная подушка, от остальных можно смело избавиться.



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Корзина с грязным бельем

Грязное белье в спальне может мешать вам расслабиться. А так же, как ни крути, пахнет и портит воздух в спальне.



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Старенький матрас

Матрасы имеют срок годности 8-10 лет, но большинство людей не догадывается об этом и спят на матрасах 30-40-летнего "возраста" дожидаясь, пока он не износится. Плохой матрас может принести вам много проблем, например, со спиной. Вы будете плохо спать и утром чувствовать себя разбитым. Также, даже если вы чистите матрас, в нем все равно живут пылевые клещи. Такие соседи угрожают вашему здоровью.



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Телевизор

Конечно, это удобно, ведь это позволяет нам смотреть любимые фильмы и сериалы перед сном. Но тем самым вы просто гоните сон из своей комнаты. Включенный телевизор плохо влияет на качество вашего сна. Если нет возможности переместить телевизор в другую комнату, хотя бы не включайте его поздними вечерами.



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Легкие шторы или тюль

Легкие шторы и тюль пропускают свет – заснуть будет труднее, поэтому лучший вариант для спальни – это тяжелые шторы, которые полностью закрывают окно. Важно не забывать и о расположении штор. Чем выше они, тем лучше.



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Неправильно постеленный ковер

Большой ковер нужно размещать прямо под кроватью и при этом он должен выходить за его рамки на 45-60 см. Не больше и не меньше. Основная идея в том, что, вставая с постели, вы всегда будете ставить ноги на коврик, а не на холодный пол.



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Наволочки с вышивкой

Вышивка выглядит красиво и добавляет уюта. Однако ее фактура раздражает кожу, из-за чего вам трудно заснуть. К тому же утром вы почти наверняка проснетесь с отпечатками узоров вышивки на лице.



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Фурнитура, которая идеально подходит

Когда вся мебель куплена у одного производителя, имеет одинаковый дизайн – это говорит об отсутствии у их владельца вкуса.



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Очень низкая кровать

Чем выше кровать, тем увереннее вы себя чувствуете. Также под высокой кроватью можно использовать место для хранения вещей.



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Покрывало или одеяло, достает до пола

Покрывало или одеяло, доставая до пола, загромождает комнату и делает ее грязной. Также неприятно и не эстетично укрываться одеялом, которое 5 минут назад валялось на полу.



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