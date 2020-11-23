Вважається, що хороший гардероб складається з якісних речей, які можна поєднати як з дизайнерськими, так і простими предметами, які практично не виходять з моди. Але іноді навіть класика не витримує впливу часу і стає неактуальною.

Тому AdMe.ru підібрали список речей, від яких потрібно відмовитися, тому що вони застаріли.

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Тілесні колготки з блиском

Світ моди давно рекомендує відмовитися від тілесних колготок з блиском. По-перше, вони додають ногам додаткового об'єму. А по-друге, блискучі колготки взагалі здешевлюють ваш образ. Тому стилісти рекомендують носити матові, які роблять ноги стрункішими та елегантними.



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Біла сорочка з виточками

Раніше біла сорочка була безпрограшним варіантом, який ідеально підійде як для ділових зустрічей, так і для посиденьок з друзями. Але і тут є свої нюанси. Якщо раніше сорочка, яка облягала і мала кілька виточок підкреслювала жіночні вигини фігури, то сьогодні моделі вільного крою символізують демократичність і витончену недбалість.

Тому стилісти радять уникати атласних тканин і занадто приталених фасонів. Для створення легкого шику досить просто трохи підвернути рукави та додати до образу елегантний годинник чи браслет.



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Спідниця-олівець довжиною до коліна

Спідниця-олівець ще довгі роки буде річчю, про яку говорять із захоплення як дизайнери, так і мільйони жінок. Однак стилісти рекомендують відмовитися від синтетичних спідниць, які хоч і підкреслюють фігуру, але виглядають дешево і неохайно. Ідеальна спідниця-олівець не повинна бути занадто тісною і занадто короткою. Тому потрібно вибирати моделі з щільних тканин довжиною трохи нижче коліна.



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Короткий приталений піджак

Піджак, як і брючний костюм, не втрачає своєї актуальності ніколи. Сьогодні вважається модним піджак вільного крою. І це не завжди оверсайз. Головне, щоб піджак не був занадто коротким, тісним і приталеним.



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Кардиган тонкої в'язки

Напевно, у кожної жінки в гардеробі був трикотажний кардиган з невеликими ґудзиками. Зазвичай його одягали з білою офісною сорочкою та джинсами. На щастя, сьогодні на зміну цієї моделі прийшов кардиган грубої в'язки. Він має бути на вас не великий і не малий, щось середнє, також добре тримає форму і чудово зігріває навіть в най холоднішу погоду.



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Светр з коміром-хомутом

Взимку важко обійтися без теплого светра. Ця річ ідеально поєднується практично з усіма речами вашого гардеробу, починаючи від класичних брюк і строгих спідниць і закінчуючи джинсами та сукнями.

Але светр з об'ємним коміром фахівці рекомендують відкласти на найдальшу полицю шафи. Така модель часто виглядає неохайно і додає зайві кілограми у верхній частині тіла. Замінити дану річ можна на светр з високим коміром.



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Вузька шкіряна куртка

Шкіряна куртка давно стала частиною гардеробу: її легко можна поєднувати як з простими повсякденними джинсами, так і з романтичними сукнями. Єдине, на що стилісти просять звернути особливу увагу: куртка повинна бути трохи вільною, щоб під неї можна було надіти светр. Занадто тісна куртка сьогодні вважається антитрендом.



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Пуховик з вузькою талією

Акуратно приталені пуховики, як виявилося, зовсім непридатні для наших зим. Мало того, що вони не гріють, так ще і надіти під них щось тепліше просто неможливо. Стилісти рекомендують вибирати пуховик за принципом: чим більше повітря, тим краще. І пуховики-ковдри відповідають цьому правилу на всі 100%.



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Вузькі джинси

Колись популярні були вузькі джинси. Але на зміну їм прийшли прямі джинси та інші вільні моделі, які набагато простіше одягаються і не так акцентують увагу на недосконалості ніг. Плюс таких джинсів в тому, що підходять вони для жінок з будь-якою фігурою.



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Короткі черевички

Здавалося, що короткі черевички ніколи не вийдуть з моди, але зараз вони поступилися місцем моделям з вищою халявою. Але і в цьому є свої плюси. По-перше, короткі черевички часто виглядали неестетично: обрізаючи ногу по щиколотці, вони візуально робили фігуру незграбною. По-друге, більше не потрібно морочити голову, як правильно поєднувати подібне взуття з брюками та джинсами.



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Біла футболка, яка обтягує

Класична біла футболка є, напевно, найпоширенішою річчю в гардеробі. Але і її, виявляється, не так просто вибрати. Приталена модель пішла в минуле. На її місце прийшла біла футболка вільного крою. Зшита з досить щільної бавовняної тканини, вона не просвічується, не обтягує груди та стегна, але при цьому не висить мішком і добре сидить в плечах.



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