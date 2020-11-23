Считается, что хороший гардероб состоит из качественных вещей, которые можно объединить как с дизайнерскими, так и простыми предметами, что практически не выходят из моды. Но иногда даже классика не выдерживает воздействия времени и становится неактуальной.

Поэтому AdMe.ru подобрали список вещей, от которых нужно отказаться, потому что они устарели.

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Телесные колготки с блеском

Мир моды давно рекомендует отказаться от телесных колготок с блеском. Во-первых, они добавляют ногам дополнительный объем. А во-вторых, колготки вообще удешевляют ваш образ. Поэтому стилисты рекомендуют матовые, которые делают ноги стройными и элегантными.



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Белая рубашка с витками

Ранее белая рубашка была беспроигрышным вариантом, который идеально подойдет как для деловых встреч, так и для посиделок с друзьями. Но и здесь есть свои нюансы. Если раньше рубашка, которая облегала и имела несколько выточек, подчеркивала женственные изгибы фигуры, то сегодня модели свободного кроя символизируют демократичность и изящную небрежность.

Поэтому мир моды советует избегать атласных тканей и слишком приталенных фасонов. Для создания легкого шика достаточно просто немного подвернуть рукава и добавить к образу элегантные часы или браслет.



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Юбка-карандаш длиной до колена

Юбка-карандаш еще долгие годы будет вещью, о которой говорят с восторгом как дизайнеры, так и миллионы женщин. Однако стилисты рекомендуют отказаться от синтетических юбок, которые хоть и подчеркивают фигуру, но выглядят дешево и неряшливо. Идеальная юбка-карандаш не должна быть слишком тесной и слишком короткой. Поэтому нужно выбирать модели из плотных тканей длиной чуть ниже колена.



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Короткий приталенный пиджак

Пиджак, как и брючный костюм, не теряет своей актуальности никогда. Сегодня считается модным пиджак свободного кроя. И это не всегда оверсайз. Главное, чтобы пиджак не был слишком коротким, тесным и приталенным.



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Кардиган тонкой вязки

Наверное, у каждой женщины в гардеробе был трикотажный кардиган с небольшими пуговицами. Обычно его надевали с белой офисной рубашкой и джинсами.

К счастью, сегодня на смену этой модели пришел кардиган крупной вязки. Он должен быть на вас не большим и не маленьким, нечто среднее, также хорошо держит форму и прекрасно согревает даже в самые холодную погоду.



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Свитер с воротником-хомутом

Зимой трудно обойтись без теплого свитера. Данная вещь идеально сочетается практически со всеми вещами вашего гардероба, начиная от классических брюк и строгих юбок и заканчивая джинсами и платьями.

Но свитер с объемным воротником специалисты рекомендуют отложить на дальнюю полку шкафа. Такая модель часто выглядит неряшливо и добавляет лишние килограммы в верхней части тела. Заменить данную вещь можно на свитер с высоким воротником.



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Узкая кожаная куртка

Кожаная куртка давно стала частью гардероба: ее легко можно сочетать как с простыми повседневными джинсами, так и с романтическими платьями. Единственное, на что стилисты просят обратить особое внимание: куртка должна быть немного свободной, чтобы под нее можно было надеть свитер. Слишком тесная куртка сегодня считается антитрендом.



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Пуховик с узкой талией

Аккуратно приталенные пуховики, как оказалось, совершенно непригодны для наших зим. Мало того, что они не греют, да еще и надеть под них что-то потолще просто невозможно. Стилисты рекомендуют выбирать пуховик по принципу: чем больше воздуха, тем лучше. И пуховики-одеяла соответствуют этому правилу на все 100%.



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Узкие джинсы

Когда-то популярны были узкие джинсы. Но на смену им пришли прямые джинсы и другие свободные модели, которые гораздо проще одеваются не так акцентируют внимание на несовершенстве ног. Плюс таких джинсов в том, что подходят они для женщин с любой фигурой.



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Короткие ботиночки

Казалось, что короткие ботиночки никогда не выйдут из моды, но сейчас они уступили место моделям с более высоким голенищем. Но и в этом есть свои плюсы. Во-первых, короткие ботиночки часто выглядели не эстетично: обрезая ногу по лодыжке, они визуально делали фигуру неуклюжей. Во-вторых, больше не нужно ломать голову, как правильно сочетать подобную обувь с брюками и джинсами.



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Белая футболка, которая обтягивает

Классическая белая футболка является, наверное, самой распространенной вещью в гардеробе. Но и ее, оказывается, не так просто выбрать.

Приталенная модель ушла в прошлое. На ее место пришла белая футболка свободного кроя. Сшита из достаточно плотной хлопчатобумажной ткани, она не просвечивается, а не обтягивает грудь и бедра, но при этом не висит мешком и хорошо сидит в плечах.



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