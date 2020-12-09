Для счастья человеку, оказывается, нужно совсем не много. Элементарные и совсем небанальные вещи могут сделать нас счастливыми и создать уют. Нужно только научиться замечать мелочи.

Идеи 24 подготовили подборку вещей для создания уюта.

Читайте также: Как выбрать полезные вещи для дома: 10 товаров с AliExpress, которые вы захотите купить

1. Плед

В него можно закутаться прохладным вечером и освежить с его помощью интерьер.



Фото aliexpress

2. Декоративные наволочки

Еще один простой аксессуар, способный изменить вид комнаты.



Фото aliexpress

3. Свечи

Их мягкий свет наполнит уютом любую комнату и придаст нотку очарования и романтики.



Фото aliexpress

4. Цветочный горшок

Квартира, в которой есть зеленый уголок, выглядит свежей и обжитой.



Фото aliexpress

5. Ночник-проектор

Этот малыш способен украсить потолок звездами и подарить вам ощущение прогулки небом – то, что нужно во время затяжной зимы.



Фото aliexpress

6. Картины

Картины с изображением лепестков с золотистыми контурами выглядят изысканно и одновременно не вычурно.



Фото aliexpress

7. Ковер

Пушистый круглый коврик прекрасно впишется в пространство у кровати или дивана.



Фото aliexpress

8. Теплые тапочки

Как квартиру не обставлять, но истинный уют невозможен без удобных тапочек.



Фото aliexpress

9. Домашняя одежда



Фото aliexpress

10. Набор аромамасел

Помогут поднять вам настроение.



Фото aliexpress

11. Чашка

Уютный семейный вечер сложно представить без ароматного чая или вкусного какао.



Фото aliexpress