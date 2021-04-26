11 фатальних помилок туристів-початківців

Навіть досвідчені мандрівники часом припускаються помилок під час поїздок. А що вже казати про тих, хто робить лише перші кроки в туризмі? Утім, і початківець може насолодитися відпочинком на повну, якщо наперед знатиме, де "соломки підстелити".

Щоб не вляпатись в історію і не зіпсувати собі настрій, пропонуємо кілька порад, які вам точно стануть у пригоді. Адже не дарма кажуть, що вчитися краще на чужих помилках.

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Придбати тур в першій-ліпшій компанії

Перш ніж купувати тур у компанії, подивіться сайт, поспілкуйтеся з менеджером. Адже ви довіряєте своє життя на тиждень чужій країні. І вирушати туди з туроператором про якого нічого не знаєте – безглуздо.



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Економити

Економія, це не завжди хороша ідея для крутого відпочинку. Адже за привабливою ціною може ховатися жахливий готель на третій береговій лінії. Або ще гірше – сезон дощів, наприклад, на Кубі або нестерпна спека в Єгипті.

Не прочитати договір з туркомпанією

Ну не хочеться читати договір на трьох аркушах дрібним шрифтом… А дуже даремно! Саме в договорі про надання туристичних послуг, прописано хто за що несе відповідальність в поїздці. І особливо важливо – що робити в разі форс-мажору і кому пред'являти претензії.

Не перевірити термін дії паспорта

Перевірити термін дії паспорта перед покупкою туру не завадить. Щоб не виявилося, що термін дії вашого паспорта спливає найближчими днями.



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Гроші, паспорт, квитки, страховку покласти у валізу

Перевірте, щоб перед виїздом в аеропорт/на вокзал квитки, страховка і паспорт були в сумці, яка постійно з вами.

Не розрахувати час до вильоту

Аварія, зламання автобуса, затор – і все, прощавай, відпустко. Чекати вас ніхто не буде, а претензії в разі запізнення можна пред'являти тільки собі.



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Не поцікавитися, що можна проносити на борт із собою

Святе правило – рідини об'ємом понад 100 мл проносити на борт літака ЗАБОРОНЕНО! Пилочки, манікюрні ножиці – доведеться викинути на етапі огляду.

Не поцікавитися екскурсійними програмами заздалегідь

Якщо не спланувати заздалегідь, можна переплатити за екскурсію або, наприклад, приїхати на екскурсію та дізнатися, що вхід став платним.



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Забути ліки

Відпочинок може легко зіпсувати звичайний зубний біль, який почався під час екскурсії або вночі. Допоможе таблетка знеболювального, завбачливо взята з собою. Або – страховка. Її теж треба не забути!

Забути про роумінг

Не варто забувати подбати про вигідний роумінг в поїздці заздалегідь, можна приїхати після відпустки й виявити заборгованість на вашому рахунку на пристойну суму.



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Не дізнатися про місцеві закони та не вивчити кілька фраз для спілкування з місцевими

Закони у всіх різні. Тому варто знати хоча б основні. Та й сказати фразу мовою країни, у якій перебуваєте, теж вам може стати у пригоді.



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