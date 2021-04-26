Чтобы не вляпаться в историю и не испортить себе настроение, предлагаем несколько советов, которые вам точно пригодятся. Ведь не зря говорят, что учится лучше на чужих ошибках.

Читайте также: Как спланировать свое первое путешествие: полезные лайфхаки

Купить тур у первой попавшейся компании

Прежде чем покупать тур у компании, посмотрите сайт, пообщайтесь с менеджером. Ведь вы доверяете свою жизнь на неделю чужой стране. И отправляться туда с туроператором о котором ничего не знаете – бессмысленно.



Фото amic

Экономить

Экономия, это не всегда хорошая идея для крутого отдыха. Ведь за привлекательной ценой может скрываться ужасный отель на третьей береговой линии. Или еще хуже – сезон дождей, например, на Кубе или невыносимая жара в Египте.

Не прочитать договор с туркомпанией

Ну не хочется читать договор на трех листах мелким шрифтом... А очень зря! Именно в договоре о предоставлении туристических услуг прописано, кто за что несет ответственность в поездке. И особенно важно – что делать в случае форс-мажора и кому предъявлять претензии.

Не проверить срок действия паспорта

Проверить срок действия паспорта перед покупкой тура не помешает. Чтобы не оказалось, что срок действия вашего паспорта истекает в ближайшие дни.



Фото tourism

Деньги, паспорт, билеты, страховку положить в чемодан

Проверьте, чтобы перед выездом в аэропорт / на вокзал билеты, страховка и паспорт были в сумке, которая постоянно с вами.

Не рассчитать время до вылета

Авария, поломка автобуса, пробка – и все, прощай, отпуск. Ждать вас никто не будет, а претензии в случае опоздания можно предъявлять только себе.



Фото newsfrol

Не поинтересоваться, что можно проносить на борт с собой

Святое правило – жидкости объемом более 100 мл проносить на борт самолета ЗАПРЕЩЕНО! Пилочки, маникюрные ножницы – придется выбросить на этапе осмотра.

Не поинтересоваться экскурсионными программами заранее

Если не спланировать заранее, можно переплатить за экскурсию или, например, приехать на экскурсию и узнать, что вход стал платным.



Фото tourism

Забыть лекарства

Отдых может легко испортить обычная зубная боли, которая начался во время экскурсии или ночью. Поможет таблетка обезболивающего, предусмотрительно взятая с собой. Или – страховка. Ее тоже надо не забыть!

Забыли о роуминге

Не стоит забывать позаботиться о выгодном роуминге в поездке заранее, а то можно приехать после отпуска и выявить задолженность на вашем счете на приличную сумму.



Фото amic

Не узнать о местных законах и не изучить несколько фраз для общения с местными

Законы у всех разные. Поэтому стоит знать хотя бы основные. Да и уметь сказать фразу на языке страны, в которой находитесь, тоже вам может пригодиться.



Фото newsfrol