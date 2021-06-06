Лише для дуже витривалих: 10 вражаючих пазлів, що випробують ваше терпіння

Пазли – чудова річ для тих, хто любить розслабитися у спокійній обстановці за тонкою, монотонною роботою. Але трапляються пазли, складати які треба тижнями, – із химерним малюнком та безліччю деталей.
Якщо ви – шанувальник антистресових занять, перевірте, чи до снаги вам така іграшка.
Цікаво Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю
1. Пазл із повністю прозорими частинками
Фото today
2. У вигляді сторінки газети
Фото store.nytimes
3. Пазл із градієнтним малюнком
Фото amazon
4. Для справжніх любителів м'яса
Фото arbysshopГарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдалого дозвілля!
5. Пазл у вигляді кетчупу
Фото highsnobiety
Читайте Серіали 90-х, які хоча б раз дивився кожен із нас
6. Унікальний пазл із незвичними частинами
Фото uncommongoods
7. Нічне зоряне небо
Фото pinterest
8. Пазл для людей з особливо стійкою психікою
Фото buzzfeed
9. Чорний квадрат
Фото travelask
10. Зі старовинною картою Лондона
Фото posty