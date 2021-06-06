Если вы – любитель антистрессовых занятий, проверьте, по силам ли вам такая игрушка.

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1. Пазл с полностью прозрачными частицами

Фото today

2. В виде страницы газеты

Фото store.nytimes

3. Пазл с рисунком с градиентной расцветкой

Фото amazon

4. Для настоящих любителей мяса

Фото arbysshop

5. Пазл в виде кетчупа

Фото highsnobiety

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6. Уникальный пазл с необычными частями

Фото uncommongoods

7. Ночное звездное небо

Фото pinterest

8. Пазл для людей с особо устойчивой психикой

Фото buzzfeed

9. Черный квадрат

Фото travelask

10. Из старинной картой Лондона

Фото posty