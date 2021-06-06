Якщо ви – шанувальник антистресових занять, перевірте, чи до снаги вам така іграшка.

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1. Пазл із повністю прозорими частинками

Фото today

2. У вигляді сторінки газети

Фото store.nytimes

3. Пазл із градієнтним малюнком 

Фото amazon

4. Для справжніх любителів м'яса

Фото arbysshop

5. Пазл у вигляді кетчупу

Фото highsnobiety

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6. Унікальний пазл із незвичними частинами

Фото uncommongoods

7. Нічне зоряне небо

Фото pinterest

8. Пазл для людей з особливо стійкою психікою

Фото buzzfeed

9. Чорний квадрат

Фото travelask

10. Зі старовинною картою Лондона

Фото posty