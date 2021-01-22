10 товаров, с помощью которых вы избавитесь от проблем с освещением
Очень важно, чтобы там, где мы находимся было светло и комфортно. Ведь свет также влияет и на наш мозг и психику. Поэтому стоит приложить усилия, чтобы подобрать правильное освещение.
Поэтому Идеи 24 подготовили товары, которые помогут сделать ваше помещение светлым.
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1. Гибкая настольная лампа с сенсорным управлением
Корпус лампы сгибается на 180 °, что позволит создать на рабочем столе максимально комфортное освещение. Кроме того, светильник можно подключить к приложению Mi Home и регулировать яркость освещения со смартфона.
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2. Настольная лампа с пультом управления
Этот светильник тоже поможет обустроить рабочее место и особенно пригодится тем, у кого мало свободного пространства. Крепление с кронштейном займет совсем немного места на краю стола. Управлять режимами яркости и выбором цветовой температуры можно кнопками на корпусе или дистанционно с помощью пульта.
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3. Торшер с деревянной полочкой
Этот напольный светильник не только позволит с комфортом читать или заниматься рукоделием в любимом кресле, но и выполнит функции небольшого журнального столика.
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4. Угловой RGB-светильник
Создать в комнате уникальную атмосферу поможет оригинальный диодный торшер. Предназначен для установки в углу помещения.
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5. Беспроводной светильник с датчиком движения
Светильник крепится к любым плоским поверхностям с помощью надежной клейкой ленты и работает от встроенного аккумулятора. Светильник автоматически включится, среагировав на движение, и будет светить 20 секунд.
Фото aliexpress
6. Светодиодная лента с защитой от влаги
Используя такую ленту, можно создать красивую подсветку в ванной комнате. Она не боится влаги и излучает холодное белое свечение с цветовой температурой 6400 К.
Фото aliexpress
7. Потолочный светильник с дистанционным управлением
Универсальный вариант, который гармонично впишется практически в любой интерьер. Управлять режимами можно с помощью пульта, есть функции ночного освещения и отложенного выключения.
Фото aliexpress
8. Декоративный светодиодный светильник
При включении этой модели на потолке или стене появится красивый узор, который к тому же может менять цвет. Особенно зрелищный эффект получится, если установить несколько светильников в длинном коридоре.
Фото aliexpress
9. Минималистичный бра
В отличие от предыдущего светильника, эта модель понравится любителям минимализма. Лаконичное настенное бра отличается универсальностью, и расположить его можно для точечной подсветки как в гостиной или спальне, так и в рабочей зоне на кухне. У продавца представлены светильники различных цветов и размеров.
Фото aliexpress
10. Настенный светильник с выдвижным механизмом
Эта лампа позволит настроить точечное освещение под любым углом. Выдвижной механизм растягивается до 65 см, а плафон наклоняется вверх и вниз.
Фото aliexpress
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