Очень важно, чтобы там, где мы находимся было светло и комфортно. Ведь свет также влияет и на наш мозг и психику. Поэтому стоит приложить усилия, чтобы подобрать правильное освещение.

Поэтому Идеи 24 подготовили товары, которые помогут сделать ваше помещение светлым.

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1. Гибкая настольная лампа с сенсорным управлением

Корпус лампы сгибается на 180 °, что позволит создать на рабочем столе максимально комфортное освещение. Кроме того, светильник можно подключить к приложению Mi Home и регулировать яркость освещения со смартфона.



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2. Настольная лампа с пультом управления

Этот светильник тоже поможет обустроить рабочее место и особенно пригодится тем, у кого мало свободного пространства. Крепление с кронштейном займет совсем немного места на краю стола. Управлять режимами яркости и выбором цветовой температуры можно кнопками на корпусе или дистанционно с помощью пульта.



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3. Торшер с деревянной полочкой

Этот напольный светильник не только позволит с комфортом читать или заниматься рукоделием в любимом кресле, но и выполнит функции небольшого журнального столика.



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4. Угловой RGB-светильник

Создать в комнате уникальную атмосферу поможет оригинальный диодный торшер. Предназначен для установки в углу помещения.



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5. Беспроводной светильник с датчиком движения

Светильник крепится к любым плоским поверхностям с помощью надежной клейкой ленты и работает от встроенного аккумулятора. Светильник автоматически включится, среагировав на движение, и будет светить 20 секунд.



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6. Светодиодная лента с защитой от влаги

Используя такую ленту, можно создать красивую подсветку в ванной комнате. Она не боится влаги и излучает холодное белое свечение с цветовой температурой 6400 К.



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7. Потолочный светильник с дистанционным управлением

Универсальный вариант, который гармонично впишется практически в любой интерьер. Управлять режимами можно с помощью пульта, есть функции ночного освещения и отложенного выключения.



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8. Декоративный светодиодный светильник

При включении этой модели на потолке или стене появится красивый узор, который к тому же может менять цвет. Особенно зрелищный эффект получится, если установить несколько светильников в длинном коридоре.



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9. Минималистичный бра

В отличие от предыдущего светильника, эта модель понравится любителям минимализма. Лаконичное настенное бра отличается универсальностью, и расположить его можно для точечной подсветки как в гостиной или спальне, так и в рабочей зоне на кухне. У продавца представлены светильники различных цветов и размеров.



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10. Настенный светильник с выдвижным механизмом

Эта лампа позволит настроить точечное освещение под любым углом. Выдвижной механизм растягивается до 65 см, а плафон наклоняется вверх и вниз.



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