На початку нового року нам зовсім не хочеться щось робити. Ми радіємо вихідним, доїдаємо рештки салатів і зовсім не думаємо про роботу. Відпочинок – це чудово, але для того, щоб рік був вдалим, його потрібно правильно розпочати.

Ідеї 24 підготували для вас список справ, які повинен зробити кожен на початку нового року.

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1. Налаштуйтеся на зміни

Новий рік – це найкращий час для того, щоб щось змінити. Тому в перший тиждень січня налаштуйтеся хоча б на мінімальні зміни у своєму житті. Ви можете розпочати робити зарядку, відмовитися від хліба або від цигарок та алкоголю.

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2. Плани на 2021 рік

Якщо вам не вдалося раніше скласти план на 2021 рік, ви можете це зробити на початку січня. Так чи інакше, обов'язково візуалізуйте їх будь-яким способом.

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3. Реалізація планів

У перші дні 2021 року варто втілити хоча б один із "маленьких" планів. Якщо плани грандіозні, варто розпочати реалізацію одного з них.

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4. Бюджет

У перший тиждень нового року варто скласти фінансовий план. У ньому зазначайте бажаний дохід, приблизні витрати, додаткові способи заробітку.

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5. Відвідайте рідних

У період новорічних та різдвяних свят обов'язково приділіть трохи часу для ваших рідних.

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6. Нові заняття

Для того, щоб рік був вдалий, зробіть для себе щось нове. Це має бути заняття, яким ви не займалися.

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7. Прибирання

Після веселих святкувань обов'язково потрібно зробити генеральне прибирання.

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8. Фільм

Для створення гарного настрою, перегляньте хоча б один святковий фільм чи мультик.

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9. Книги

Багато хто має декілька вихідних. Це чудова можливість для того, щоб почати читати цікаву книгу.

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10. Сон

Передноворічна метушня і саме святкування забрали багато сил та енергії. Тому вихідні – це чудова можливість виспатися та відновити звичний режим.

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