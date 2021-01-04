10 важных дел, которые вы должны сделать в первую неделю нового года
В начале нового года нам совсем не хочется что-то делать. Мы радуемся выходным, доедаем остатки салатов и совсем не думаем о работе. Отдых – это прекрасно, но для того, чтобы год был удачным, его нужно правильно начать.
Идеи 24 подготовили для вас список дел, которые должен сделать каждый в начале нового года.
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1. Настройтесь на изменения
Новый год – это лучшее время для того, чтобы что-то изменить. Поэтому в первую неделю января настройтесь хотя бы на минимальные изменения в своей жизни. Вы можете начать делать зарядку, отказаться от хлеба или от сигарет и алкоголя.
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2. Планы на 2021 год
Если вам не удалось ранее составить план на 2021 год, вы можете это сделать в начале января. Так или иначе, обязательно визуализируйте их любым способом.
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3. Реализация планов
В первые дни 2021 стоит воплотить хотя бы один из "маленьких" планов. Если планы грандиозные, стоит начать реализацию одного из них.
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4. Бюджет
В первую неделю нового года следует составить финансовый план. В нем указывайте желаемый доход, примерные расходы, дополнительные способы заработка.
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5. Посетите родных
В период новогодних и рождественских праздников обязательно уделите немного времени для ваших родных.
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6. Новые занятия
Для того чтобы год был удачный, сделайте для себя что-то новое. Это должно быть занятие, которым вы не занимались.
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7. Уборка
После веселых празднований обязательно нужно сделать генеральную уборку.
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8. Фильм
Для создания хорошего настроения, просмотрите хотя бы один праздничный фильм или мультик.
Фото wedding-magazine
9. Книги
Многие имеют несколько выходных. Это прекрасная возможность для того, чтобы начать читать интересную книгу.
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10. Сон
Предновогодняя суета и празднование забрали много сил и энергии. Поэтому выходные – это отличная возможность выспаться и восстановить привычный режим.
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