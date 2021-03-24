Когда мы были детьми, мы не имели большого ассортимента гаджетов, часто развлекались на улице с друзьями и веселили себя как могли. Несмотря на отсутствие многих элементарных материальных благ, мы чувствовали себя счастливыми и здоровыми.

Предлагаем вам немного поностальгировать и вспомнить то, что мы всегда любили делать в детстве. Эти дела настолько напомнят нам детство, что мы захотим все повторить даже теперь, во взрослом возрасте. Читайте также: Родом из 90-х: культовые устройства, которые стремились заполучить все 1. Прогуливаясь возле забора, мы никогда не могли пройти мимо и не провести рукой по палках Фото digest.pia.ge 2. Мы не могли просто так взять и не засунуть палец в рот коту, когда он зевает Фото ridus 3. По зебре мы ступали только на белые полоски Фото digest.pia.ge 4. Мы любили ступать на слегка замерзшую лужу Фото leefspiritueel 5. Мы пытались сделать так, чтобы одинаковые полюса магнитов коснулись Фото leefspiritueel Интересно: Мебель, которая в 90-х была в каждой квартире: ностальгические фото 6. Ритмичное щелканье ручкой – это антистрессовая игрушка нашего детства Фото mdeditor 7. Цветы сирени с 3, 5 или 6 лепестками считались "счастливыми", поэтому мы загадывали желание и ели их Фото vsengin 8. Мы загадывали желание, когда часы показывали 11:11 или 22:22 Фото brightside-arabic 9. Вкусным йогурт считался тогда, когда его облизывали с обертки, потом ее складывали и выбрасывали в помойку Фото digest.pia.ge 10. Во время длительных телефонных разговоров мы рисовали разные фигурки на листах бумаги Фото leefspiritueel