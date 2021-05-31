10 ретрофотографій, які важко зрозуміти людині 21 століття

Мабуть, під час зйомок певних моментів фотографи навіть і не здогадувалися, що через 100 чи навіть 50 років ці зображення багато хто не зрозуміє. Але на той момент це були звичні буденні чи святкові дні, побутові ситуації чи навіть миті, після яких змінювалася історія.

У нашій добірці старі чорно-білі ретрофотографії, які мало хто зрозумію. Але кожен, хто їх перегляне відчуватиме особливі емоції.

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1. Під час гри у боулінг колись кеглі виставляли наймані спеціально для цієї роботи хлопчики

Фото twitter

2. Остання дуель на шпагах, Франція, 1967 рік

Фото 24.hu

3. Весільний торт Єлизавети II, 1947 рік

Фото pinterest

4. Літак пролітає над Самаррою, Ірак, 30-ті роки

Фото twitter

5. Найшвидший комп'ютер у 1950 році. Частота процесора становила аж 1 МГц

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Фото pinterest

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6. Джин Сіммонс зі своєю мамою перед концертом гурту Kiss, 1977 рік

Фото reddit

7. Селфі у 1920 році

Фото twitter

8. Джордж Орвелл із козою Мюріел, яка стала героїнею твору "Колгосп тварин"

Фото arzamas.academy

9. Фото Риму в 1871 році, коли він став столицею Королівства Італія

Фото reddit

10. Британські солдати, репетиція дреґ-шоу яких була перервана через повітряний напад

Фото reddit