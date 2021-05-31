У нашій добірці старі чорно-білі ретрофотографії, які мало хто зрозумію. Але кожен, хто їх перегляне відчуватиме особливі емоції.
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1. Під час гри у боулінг колись кеглі виставляли наймані спеціально для цієї роботи хлопчики
Фото twitter
2. Остання дуель на шпагах, Франція, 1967 рік
Фото 24.hu
3. Весільний торт Єлизавети II, 1947 рік
Фото pinterest
4. Літак пролітає над Самаррою, Ірак, 30-ті роки
Фото twitter
5. Найшвидший комп'ютер у 1950 році. Частота процесора становила аж 1 МГц
Фото pinterest
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6. Джин Сіммонс зі своєю мамою перед концертом гурту Kiss, 1977 рік
Фото reddit
7. Селфі у 1920 році
Фото twitter
8. Джордж Орвелл із козою Мюріел, яка стала героїнею твору "Колгосп тварин"
Фото arzamas.academy
9. Фото Риму в 1871 році, коли він став столицею Королівства Італія
Фото reddit
10. Британські солдати, репетиція дреґ-шоу яких була перервана через повітряний напад
Фото reddit