В нашей подборке старые черно-белые ретрофотографии, которые мало кто поймет. Но каждый, кто их пересмотрит будет чувствовать особые эмоции.
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1. Во время игры в боулинг когда-то кегли выставляли наемные специально для этой работы мальчики
Фото twitter
2. Последняя дуэль на шпагах, Франция, 1967 год
Фото 24.hu
3. Свадебный торт Елизаветы II, 1947 год
Фото pinterest
4. Самолет пролетает над Самаррой, Ирак, 30-е годы
Фото twitter
5. Самый быстрый компьютер в 1950 году. Частота процессора составляла до 1 МГц
Фото pinterest
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6. Джин Симмонс со своей мамой перед концертом группы Kiss, 1977 год
Фото reddit
7. Селфи в 1920 году
Фото twitter
8. Джордж Оруэлл с козой Мюриэль, которая стала героиней произведения "Скотный двор"
Фото arzamas.academy
9. Фото Рима в 1871 году, когда он стал столицей Королевства Италия
Фото reddit
10. Британские солдаты, репетиция дреґ-шоу которых была прервана через воздушное нападение
Фото reddit