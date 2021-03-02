10 речей, які людство мало б винайти значно раніше

Джерело:24 канал
Щоденно у світі з'являється безліч нових винаходів. Деякі з них "вриваються" в наше життя і залишаються надовго, а деякі безслідно зникають через свою непрактичність. Кожному з нас хотілося б, щоб завтра зранку ми прокинулися і змогли виконувати буденні речі легко, просто та без зайвих витрат сил.
Ми зробили для вас добірку речей, які нам потрібні щодня, і про як ми мріяли дуже давно.
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