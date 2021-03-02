Ежедневно в мире появляется множество новых изобретений. Некоторые из них "врываются" в нашу жизнь и остаются надолго, а некоторые бесследно исчезают из-за своей непрактичности. Каждому из нас хотелось бы, чтобы завтра утром мы проснулись и смогли выполнять обыденные вещи легко, просто и без лишних затрат сил.

Мы сделали для вас подборку вещей, которые нам нужны каждый день, и о как мы мечтали очень давно. Читайте также: Это не я: результат работы, за который стыдно 1. Микроволновая печь со встроенным тостером Фото reddit 2. Практичная и надежная упаковка головных уборов Фото onedio 3. Жестяные банки с напитками, которые можно закрывать повторно Фото onedio 4. Надувной "гараж" для автомобилей Фото reddit 5. Bluetooth-колонка для душа Фото reddit Интересно: 10 фото, которые отправят вас на 100 лет назад 6. Ручка, которая поможет понять сколько еще страниц можно списать Фото onedio 7. Аксессуар для волос, который может быть линейкой и гаечным ключом Фото reddit 8. Оригинальный, но очень практичный дизайн Фото kienthuc 9. Барная стойка, которая поможет сохранять напитки холодными Фото hotposthost 10. Оригинальное табло, на котором можно увидеть свободные туалеты в общественном месте Фото iwastesomuchtime