Мабуть, і у вас таке бувало в гостях, коли зайшовши до ванної кімнати, вам хотілося якнайшвидше звідти піти. Адже ванна кімната – візитна картка квартири.

Тому Ідеї 24, цінуючи зручність і комфорт, склали для вас добірку речей, яких не варто допускати у ванній. Хоча ми й проводимо там набагато менше часу, ніж в інших кімнатах, саме затишна і функціональна ванна може підняти настрій на весь день.

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Мотузки для сушіння білизни

Натягнуті через всю кімнату мотузки, з яких звисає білизна, – не надто хороша прикраса для ванної кімнати. Якщо у квартирі немає балкона, альтернативою може бути пральна машина з функцією сушки або звичайна сушарка. Нині на ринку безліч сушарок різних розмірів і матеріалів.



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Килимок з ПВХ

Як правило, вартість килимків з ПВХ невисока, що одразу помітно. І хоча вони є у великій кількості кольорів, їх недоліком є те, що вони не вбирають воду і служать не довго. Більш вдалим рішенням буде придбати килимок з бавовни. Бавовняні килимки виглядають стильно, зазвичай забарвлені в неяскраві пастельні тони.



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Відсутність тримача для туалетного паперу

Дуже часто руки не доходять повісити тримач для паперу, тому рулон ставлять там, де кому зручно. Якщо рулон стоїть на бачку унітаза чи поличці, це робить кімнату неохайною. В наш час вибір тримачів досить широкий: пластикові, металеві або дерев'яні, з кришками та без, настінні та на присисальцях (можна міняти їх розташування, як заманеться). У тримачі рулон паперу не забрудниться.



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Облізла фіранка для душу

Неохайна фіранка для душу не тільки не додає ванній кімнаті затишку, але і може призвести до відразливого враження. Тому дуже важливо не забувати її вчасно прати. Зробити це зовсім не складно: для цього потрібно взяти ковпачок засобу для прання, харчову соду, кілька крапель олії чайного дерева і запустити пральну машину в режимі делікатного прання.



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Пляшки по краях ванни

Велику кількість баночок дуже складно розставляти по місцях. Але навіть коли це все-таки трапляється, то не надовго, і незабаром вони знову шикуються по краях. Чому? Тому що це зручно. Але не дуже красиво. Навіть дорогий тонік всесвітньо відомого бренду втратить свою привабливість, якщо поставити його в куток ванни разом з купою інших гігієнічних засобів. Краще виділити окреме місце для всіх необхідних пляшечок, а ті, що використовуються рідко, прибрати в шафку.



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Відсутність екрану для ванни

По-перше, екран для ванни – це практично. Особливо для невеликих ванних кімнат. Його можна використовувати як невеличку шафку і зберігати там, наприклад, побутову хімію. А, по-друге, екран часто рятує кімнату, закриваючи не надто естетичне місце під ванною. Сучасні екрани оснащені розсувними системами, які полегшують доступ до труб за необхідності. А різноманітність моделей дозволить підібрати варіант, який підходить для конкретної ванної кімнати.



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Куточки

Стик стіни та ванни – місце вкрай проблемне, та ще й у всіх на виду. Багато хто звик використовувати для захисту від вологи та бруду пластикові куточки. Вони дешеві та дуже прості в застосуванні. Але такі куточки гарні тільки спочатку, адже з часом вони змінюють колір, відклеюються і відпадають. В отвори потрапляє вода, легко може утворитися грибок, з'являється неприємний запах. Альтернативний варіант – використовувати герметик або керамічні бордюри (ще вони бувають з мармуру або граніту).



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Занадто яскрава ванна

При покупці плитки у ванну кімнату дуже легко захопитися і купити занадто яскраву. Тим більше, що нині вибір неймовірно великий. Водночас яскравий орнамент на стінах досить складно поєднувати з іншим інтер'єром ванної. Тому краще вибирайте плитку, яка імітує натуральні матеріали, наприклад дерево або камінь.



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Неякісна мильниця

Перше, що ми бачимо, коли підходимо до раковини, – мильниця. Ми користуємося нею кожен день. І тому потрібно обирати мильницю з якісного матеріалу. Не радимо використовувати пластик – це не натуральний матеріал, а ще на ньому швидко з'являються подряпини. Скло і дерево виглядають стильно, але дерево недовговічне, а скло швидко брудниться. Рекомендуємо вибрати метал або кераміку.



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Пластиковий люк

Ревізійні люки в основному виготовляються з пластику та пофарбовані в яскравий білий колір. На жаль, це відразу ж виділяє люк в кімнаті й він впадає в очі. Його можна і перефарбувати, але досягнути повного "зникнення", на жаль, не вдасться. Та й з часом білий колір люку перетворюється в неприємний жовтуватий. Як розв'язувати проблему? Якщо як слід пошукати, то в будівельних маркетах можна знайти й інші моделі – під фарбування або під плитку, з розсувними дверцятами, словом, не зовсім звичні, але функціональні й максимально нейтральні для інтер'єру.



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