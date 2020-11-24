Видимо, и у вас такое бывало в гостях, когда зайдя в ванную комнату, вам хотелось как можно быстрее оттуда уйти. Ведь ванная комната – визитная карточка квартиры.

Поэтому Идеи 24, ценя удобство и комфорт, составили для вас подборку вещей, которых не стоит допускать в ванной.

Хотя мы и проводим там гораздо меньше времени, чем в других комнатах, именно уютная и функциональная ванна может поднять настроение на весь день.

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Веревки для сушки белья

Натянутые через всю комнату веревки, с которых свисает белье – не слишком хорошее украшение для ванной комнаты. Если в квартире нет балкона, альтернативой может быть стиральная машина с функцией сушки или обычная сушилка. Сейчас на рынке множество сушилок различных размеров и материалов.



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Коврик из ПВХ

Как правило, стоимость ковриков из ПВХ невысокая, что сразу заметно. И хотя они представлены в большом количестве цветов, их недостатком является то, что они не впитывают воду и служат недолго. Более удачным решением будет приобрести коврик из хлопка. Хлопчатобумажные коврики выглядят стильно, обычно окрашены в неяркие пастельные тона.



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Отсутствие держателя для туалетной бумаги

Очень часто руки не доходят повесить держатель для бумаги, поэтому рулон ставят там, где кому удобно. Поэтому, если рулон стоит на бачке унитаза или полочке, это делает комнату неопрятной. В наше время выбор держателей достаточно широк: пластиковые, металлические или деревянные, с крышками и без, настенные и на присосках (можно менять их расположение, как угодно). В держателе рулон бумаги не испачкается.



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Облезлая занавеска для душа

Неопрятная занавеска для душа не только не добавляет ванной комнате уюта, но и может привести к отталкивающему впечатлению. Поэтому очень важно не забывать ее вовремя стирать. Сделать это совсем не сложно: для этого нужно взять колпачок средства для стирки, пищевую соду, несколько капель масла чайного дерева и запустить стиральную машину в режиме деликатной стирки.



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Бутылки по краям ванны

Большое количество баночек очень сложно расставлять по местам. Но даже если это все-таки случается, то не надолго, и вскоре они снова выстраиваются по краям. Почему? Потому что это удобно. Но не очень красиво. Даже дорогой тоник всемирно известного бренда потеряет свою привлекательность, если поставить его в угол ванны вместе с кучей других гигиенических средств. Лучше выделить отдельное место для всех необходимых бутылочек, а те, что используются редко, убрать в шкафчик.



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Отсутствие экрана для ванны

Во-первых, экран для ванны – это практично. Особенно для небольших ванных комнат. Его можно использовать как небольшой шкафчик и хранить там, например, бытовую химию. А во-вторых, экран часто спасает комнату, закрывая не слишком эстетичное место под ванной. Современные экраны оснащены раздвижными системами, которые облегчают доступ к трубам при необходимости. А разнообразие моделей позволит подобрать вариант, подходящий для конкретной ванной комнаты.



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Уголки

Стык стены и ванны – место крайне проблемное, да еще и у всех на виду. Многие привыкли использовать для защиты от влаги и грязи пластиковые уголки. Они дешевые и очень просты в применении. Но такие уголки хороши только сначала, ведь со временем они меняют цвет, отклеиваются и отпадают. В отверстия попадает вода, легко может образоваться грибок, появляется неприятный запах. Альтернативный вариант – использовать герметик или керамические бордюры (еще они бывают из мрамора или гранита).



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Слишком яркая ванная

При покупке плитки в ванную комнату очень легко увлечься и купить слишком яркую. Тем более, что сейчас выбор невероятно велик. В то же время яркий орнамент на стенах довольно сложно сочетать с другим интерьером ванной. Поэтому лучше выбирайте плитку, имитирующую натуральные материалы, например дерево или камень.



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Некачественная мыльница

Первое, что мы видим, когда подходим к раковине – мыльница. Мы пользуемся ею каждый день. Для этого необходимо выбирать мыльницу из качественного материала. Не советуем использовать пластик – это не натуральный материал, а еще на нем быстро появляются царапины. Стекло и дерево выглядит стильно, но дерево недолговечно, а стекло быстро пачкается. Рекомендуем выбрать металл или керамику.



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Пластиковый люк

Ревизионные люки в основном изготавливаются из пластика и окрашены в яркий белый цвет. К сожалению, это сразу же выделяет люк в комнате и он бросается в глаза. Его можно и перекрасить, но достичь полного "исчезновения", к сожалению, не удастся. И со временем белый цвет люка превращается в неприятный желтоватый. Как решить проблему? Если как следует поискать, то в строительных маркетах можно найти и другие модели – под покраску или под плитку, с раздвижными дверцами, словом, не совсем привычные, но функциональные и максимально нейтральные для интерьера.



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