10 вещей, о которых нельзя забывать утром: советы для удачного дня
Вам, наверное, приходилось просыпаться утром с ощущением, что вы заснули буквально минуту назад и совсем не выспались. Рассказываем, как избавиться от этого чувства и начать день бодрым и полным сил.
Идеи 24 подобрали советы, как начать свое утро, которыми вы можете воспользоваться, чтобы все успеть в течение дня.
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Завтрак – самый приятный повод, чтобы проснуться
Завтрак необходим для того, чтобы зарядить тело энергией до обеда. Продукты для первого приема пищи являются источниками важных питательных веществ, таких как кальций и железо.
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Время для того, чтобы разогнать лимфатическую систему
Уделите несколько минут дыханию. Медленно вдохните через нос, сильно выпячивая живот, и так же медленно выдыхайте через рот. Лучше делать упражнение на свежем воздухе или хотя бы с открытым окном.
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Гигиена не только тела, но и сознания
Чего уж точно не стоит делать утром, так это бесконечно листать ленту в любимой социальной сети. Проверяя свой аккаунт сразу после пробуждения, мы как будто оттягиваем время для того, чтобы встать с кровати и заняться более важными делами.
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Утро – лучшее время для ритуалов
Примите холодный душ, если вам нужно зарядиться энергией и начать день в полную силу. Побегайте босиком, чтобы улучшить кровообращение. Помедитируйте, чтобы очистить свой разум от беспорядка и вернуться в реальность. И составьте план своего дня.
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Утро вдохновляет
Ранний подъем создает ощущение контроля над своей жизнью и момент, когда начнут раздаваться срочные телефонные звонки, вас не застанет врасплох.
Поэтому люди, которые встают рано, настроены более оптимистично.
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Можно упорядочить свою "планету"
С самого утра можно сделать много полезных вещей, например: протереть поверхности на кухне и в ванной комнате, умыться и заодно почистить раковину и зеркало, приготовить завтрак и протереть столы и другие видимые места на кухне.
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Учиться лучше рано, чем никогда
Утром мы еще не загружены кучей рабочих задач, а рассветная свежесть благоприятно влияет на мозг и организм в целом.
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Утро – время, чтобы подвести итоги
Утром желательно сосредоточиться на своих достижениях. Мы очень часто обесцениваем собственные успехи, а на неудачах зацикливаемся, накапливая негативный опыт.
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Можно выбрать любой образ для нового дня
Утро – прекрасный повод, чтобы вдохновиться на создание нового образа и получить от этого удовольствие.
Фото pixabay
Ходьба пешком может заменить занятия в спортзале
У утренней ходьбы есть множество преимуществ и пользы. А еще это полезно для здоровья, приятно и очень модно.
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