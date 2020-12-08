Вам, наверное, приходилось просыпаться утром с ощущением, что вы заснули буквально минуту назад и совсем не выспались. Рассказываем, как избавиться от этого чувства и начать день бодрым и полным сил.

Идеи 24 подобрали советы, как начать свое утро, которыми вы можете воспользоваться, чтобы все успеть в течение дня.

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Завтрак – самый приятный повод, чтобы проснуться

Завтрак необходим для того, чтобы зарядить тело энергией до обеда. Продукты для первого приема пищи являются источниками важных питательных веществ, таких как кальций и железо.



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Время для того, чтобы разогнать лимфатическую систему

Уделите несколько минут дыханию. Медленно вдохните через нос, сильно выпячивая живот, и так же медленно выдыхайте через рот. Лучше делать упражнение на свежем воздухе или хотя бы с открытым окном.



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Гигиена не только тела, но и сознания

Чего уж точно не стоит делать утром, так это бесконечно листать ленту в любимой социальной сети. Проверяя свой аккаунт сразу после пробуждения, мы как будто оттягиваем время для того, чтобы встать с кровати и заняться более важными делами.



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Утро – лучшее время для ритуалов

Примите холодный душ, если вам нужно зарядиться энергией и начать день в полную силу. Побегайте босиком, чтобы улучшить кровообращение. Помедитируйте, чтобы очистить свой разум от беспорядка и вернуться в реальность. И составьте план своего дня.



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Утро вдохновляет

Ранний подъем создает ощущение контроля над своей жизнью и момент, когда начнут раздаваться срочные телефонные звонки, вас не застанет врасплох.

Поэтому люди, которые встают рано, настроены более оптимистично.



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Можно упорядочить свою "планету"

С самого утра можно сделать много полезных вещей, например: протереть поверхности на кухне и в ванной комнате, умыться и заодно почистить раковину и зеркало, приготовить завтрак и протереть столы и другие видимые места на кухне.



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Учиться лучше рано, чем никогда

Утром мы еще не загружены кучей рабочих задач, а рассветная свежесть благоприятно влияет на мозг и организм в целом.



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Утро – время, чтобы подвести итоги

Утром желательно сосредоточиться на своих достижениях. Мы очень часто обесцениваем собственные успехи, а на неудачах зацикливаемся, накапливая негативный опыт.



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Можно выбрать любой образ для нового дня

Утро – прекрасный повод, чтобы вдохновиться на создание нового образа и получить от этого удовольствие.



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Ходьба пешком может заменить занятия в спортзале

У утренней ходьбы есть множество преимуществ и пользы. А еще это полезно для здоровья, приятно и очень модно.



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