Нині з'явилося чимало дрібничок за допомогою яких можна простіше заряджати гаджети, готувати, гуляти з дітьми, читати та займатися іншими справами. А також, вони зекономлять ваш час, нерви та допоможуть більше часу присвятити собі, адже це так важливо.

Ідеї 24 підготували добірку таких речей.

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1. Форма для омлету

Класичний омлет – звичний для багатьох сніданок. Звичайно, форма не впливає на смак, але виглядає така страва набагато апетитніше та допоможе нагодувати дітей, які відмовляються снідати.



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2. Дошка для розморожування

Ця дошка допоможе швидко розморозити заморожені продукти без мікрохвильовки або гарячої води. Вона зроблена з безпечного матеріалу та не потребує розетки або батарейок.



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3. Ручна сокодавилка

Свіжого соку хочеться, а діставати та мити електричну сокодавилку – зовсім не хочеться? На цей випадок є відмінне пристосування – міцна, легка і проста у використанні ручна сокодавилка.



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4. Бездротовий зарядний пристрій

Звичайна бездротова зарядка є у багатьох, а ось пристрій, який вбудовується в стіл, – далеко не у кожного. Гаджет монтується в стільницю товщиною від 22 до 32 мм, не боїться вологи та пилу.



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5. Гелева наклейка

Гелеві наклейки з липким шаром для міцної фіксації предметів, наприклад смартфона на приладовій панелі авто. Вони клеяться на будь-яку рівну поверхню, їх можна мити водою і використовувати повторно.



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6. Дитяче сидіння

Зручне сидіння і м'які ремені для фіксації ніг дозволять дитині комфортно і, головне, безпечно розташуватися на плечах батьків. З такою штукою спільні прогулянки стануть набагато приємнішими.



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7. Розетка з USB

Вбудована розетка із заземленням може здаватися звичайною, якби не одна невелика особливість: вона обладнана двома USB-роз'ємами для прямого підключення гаджетів до мережі. Швидку зарядку не підтримує, але тим менш додає комфорту в рутинний процес.



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8. Набір інструментів

Інструменти для ремонту повинні бути в кожному домі: іноді простіше самостійно усунути дрібні недоліки, ніж чекати майстра.



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9. Тримач для смартфона

Тримач з гнучкою ніжкою можна розмістити на столі, закріпити на шиї, обернути навколо ручки велосипедного керма або зафіксувати в будь-якому іншому місці.



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10. Затискачі

Комплект з двох пластикових затискачів, які фіксують краї пакета на сміттєвому відрі.



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