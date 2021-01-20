Сейчас появилось немало мелочей с помощью которых можно проще заряжать гаджеты, готовить, гулять с детьми, читать и заниматься другими делами. А также, они сэкономят ваше время, нервы и помогут больше времени посвятить себе, ведь это так важно.

Идеи 24 подготовили подборку таких вещей.

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1. Форма для омлета

Классический омлет – привычный для многих завтрак. Конечно, форма не влияет на вкус, но выглядит такое блюдо гораздо аппетитнее и поможет накормить детей, которые отказываются завтракать.



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2. Доска для размораживания

Эта доска поможет быстро разморозить замороженные продукты без микроволновки или горячей воды. Она сделана из безопасного материала и не нуждается в розетке или батарейках.



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3. Ручная соковыжималка

Свежего сока хочется, а доставать и мыть электрическую соковыжималку – совсем нет желания? На этот случай есть отличное приспособление – прочная, легкая и простая в использовании ручная соковыжималка.



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4. Беспроводное зарядное устройство

Обычная беспроводная зарядка есть у многих, а вот устройство, которое встраивается в стол, – далеко не у каждого. Гаджет монтируется в столешницу толщиной от 22 до 32 мм, не боится влаги и пыли.



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5. Гелевая наклейка

Гелевые наклейки с липким слоем для прочной фиксации предметов, например смартфона на приборной панели авто. Они клеятся на любую ровную поверхность, их можно мыть водой и использовать повторно.



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6. Детское сиденье

Удобное сиденье и мягкие ремни для фиксации ног позволят ребенку комфортно и, главное, безопасно расположиться на плечах родителей. С такой штукой совместные прогулки станут намного приятнее.



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7. Розетка с USB

Встроенная розетка с заземлением может показаться обычной, если бы не одна небольшая особенность: она оборудована двумя USB-разъемами для прямого подключения гаджетов к сети. Быструю зарядку не поддерживает, тем не менее добавляет комфорта в рутинный процесс.



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8. Набор инструментов

Инструменты для ремонта должны быть в каждом доме: иногда проще самостоятельно устранить мелкие неисправности, чем ждать мастера.



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9. Держатель для смартфона

Держатель с гибкой ножкой можно разместить на столе, закрепить на шее, обернуть вокруг ручки велосипедного руля или зафиксировать в любом другом месте.



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10. Зажимы

Комплект из двух пластиковых зажимов, фиксирующих края пакета на мусорном ведре.



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