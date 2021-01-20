10 вещей с AliExpress, которые понадобятся в каждом доме
Сейчас появилось немало мелочей с помощью которых можно проще заряжать гаджеты, готовить, гулять с детьми, читать и заниматься другими делами. А также, они сэкономят ваше время, нервы и помогут больше времени посвятить себе, ведь это так важно.
Идеи 24 подготовили подборку таких вещей.
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1. Форма для омлета
Классический омлет – привычный для многих завтрак. Конечно, форма не влияет на вкус, но выглядит такое блюдо гораздо аппетитнее и поможет накормить детей, которые отказываются завтракать.
Фото aliexpress
2. Доска для размораживания
Эта доска поможет быстро разморозить замороженные продукты без микроволновки или горячей воды. Она сделана из безопасного материала и не нуждается в розетке или батарейках.
Фото aliexpress
3. Ручная соковыжималка
Свежего сока хочется, а доставать и мыть электрическую соковыжималку – совсем нет желания? На этот случай есть отличное приспособление – прочная, легкая и простая в использовании ручная соковыжималка.
Фото aliexpress
4. Беспроводное зарядное устройство
Обычная беспроводная зарядка есть у многих, а вот устройство, которое встраивается в стол, – далеко не у каждого. Гаджет монтируется в столешницу толщиной от 22 до 32 мм, не боится влаги и пыли.
Фото aliexpress
5. Гелевая наклейка
Гелевые наклейки с липким слоем для прочной фиксации предметов, например смартфона на приборной панели авто. Они клеятся на любую ровную поверхность, их можно мыть водой и использовать повторно.
Фото aliexpress
6. Детское сиденье
Удобное сиденье и мягкие ремни для фиксации ног позволят ребенку комфортно и, главное, безопасно расположиться на плечах родителей. С такой штукой совместные прогулки станут намного приятнее.
Фото aliexpress
7. Розетка с USB
Встроенная розетка с заземлением может показаться обычной, если бы не одна небольшая особенность: она оборудована двумя USB-разъемами для прямого подключения гаджетов к сети. Быструю зарядку не поддерживает, тем не менее добавляет комфорта в рутинный процесс.
Фото aliexpress
8. Набор инструментов
Инструменты для ремонта должны быть в каждом доме: иногда проще самостоятельно устранить мелкие неисправности, чем ждать мастера.
Фото aliexpress
9. Держатель для смартфона
Держатель с гибкой ножкой можно разместить на столе, закрепить на шее, обернуть вокруг ручки велосипедного руля или зафиксировать в любом другом месте.
Фото aliexpress
10. Зажимы
Комплект из двух пластиковых зажимов, фиксирующих края пакета на мусорном ведре.
Фото aliexpress
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