Нині з'явилося чимало дрібничок за допомогою яких можна підтримувати чистоту та затишок. А також, вони зекономлять ваш час, нерви та допоможуть більше часу присвятити собі, адже це так важливо.

Ідеї 24 підібрали добірку речей, яким ви будете раді.

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1. Сушарка для простирадл і ковдр

На звичайних сушарках простирадла, ковдри та пледи сохнуть повільно, оскільки їх неможливо повісити не складаючи. А такий засіб дозволяє сушити білизну ефективніше.



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2. Рукавички для миття посуду

Прості рукавички з силікону, в яких зручно наводити чистоту на кухні, не ризикуючи при цьому пошкодити шкіру рук і зіпсувати манікюр.



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3. Фільтр для зливного отвору

Якщо злив раковини доводиться часто прочищати, встановіть на нього фільтр і забудьте про цю неприємну справу.



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4. Тримач для бритв

Якщо вам не подобається, що бритва лежить на мокрій полиці, повісьте її на зручний тримач – і леза завжди залишатимуться чистими й сухими.



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5. Вакуумний пакувальник

Зручна штука, яка допоможе зберігати продукти довше. Але в принципі можна використовувати й звичайні поліетиленові пакети.



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6. Тримач для губок

Такий пристрій можна закріпити як на стіні, так і в самій раковині, і губки для миття посуду завжди будуть сухими.



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7. Чохли для стільців

Дуже зручно надіти на стілець стильний чохол, який можна попрати у будь-яку мить.



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8. Швабра для миття вікон

Миття вікон – справа, яка для мешканців верхніх поверхів може бути не тільки дуже нервовою, але і небезпечною. Швабра з вигнутою ручкою дозволить очистити скло зовні, і не висуваючись з вікна.



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9. Скринька для роутера

Ваш роутер може просто висіти на стіні, дратуючи усіх миготливими лампочками та проводами, що стирчать. А можна помістити його ось у такий симпатичний ящичок, прибрати надлишки проводів всередину і зробити інтер'єр набагато привабливішим.



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10. Щітка для прибирання під меблями

Ніяка швабра або пилосос не можуть вичистити простір під диваном. А ось ця щітка може, оскільки вона дуже тонка. У комплекті 10 тканинних насадок, які слід міняти в міру забруднення.



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