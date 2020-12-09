Знайти незвичайні новорічні подарунки мамі, братові, партнеру, колегам і взагалі кому завгодно дуже важко. Адже потрібно, щоб подарунок був не тільки для галочки, а й щоб ним користувалися.

Тому Ідеї 24 підібрали топ-10 подарунків, які сподобаються будь-кому.

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1. Чашка

Тільки вибирайте дійсно незвичайні варіанти: у них більше шансів не валятися в шафці.



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2. Незвичайні годинники

Головне – вибрати найбільш відповідний за екстравагантністю екземпляр.



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3. Постер зі списком справ

Чудовий подарунок для тих, хто не знає, що дивитися або слухати та чим взагалі зайнятися.



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4. Книга-сейф

Ідеальне місце для зберігання важливих дрібниць, грошей і документів, адже ніхто не здогадається, що книга особлива.



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5. Подушка

Близьким людям або друзям можна презентувати красиві м'які подушки у вигляді апетитної їжі або милих тварин. Тільки зважайте, щоб дизайн відповідав віку людини та загальному оформленню квартири або окремої кімнати.



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6. 3D-ручка

3D-ручка – актуальний подарунок для творчих людей. Стане в пригоді художникам з досвідом, дітям і всім, хто любить створювати цікаві об'ємні речі.



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7. Зовнішній акумулятор

Зовнішній акумулятор потрібен кожному власникові смартфона. Тільки про всяк випадок дізнайтеся, як людина ставиться до таких речей. Можливо, їй все-таки ближчий мінімалізм.



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8. Парфуми з незвичайними ароматами

Можливо, хтось із близьких чи знайомих розповідав вам, як хоче побувати в Новій Зеландії, поїхати до Ірландії або вирушити в похід у гори. Подаруйте цій людині парфуми з ароматом, який допоможе зануритися в атмосферу одного з цих місць.



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9. Сертифікати та курси

Порадуйте одного або декількох членів сім'ї подарунковим сертифікатом. Це може бути, наприклад, стрибок з парашутом або сертифікат на чайну церемонію.



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10. Іменні подарунки

Вашій близькій людині, швидше за все, сподобається подарунок, зроблений спеціально для неї. Вибір великий: портрет, халат чи набір цукерок.