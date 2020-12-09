Найти необычные новогодние подарки маме, брату, партнеру, коллегам и вообще кому угодно очень трудно. Ведь нужно, чтобы подарок был не только для галочки, но и чтобы им пользовались.

Поэтому Идеи 24 подобрали топ-10 подарков, которые понравятся любому.

Читайте также: Подарки малышам на Николая: интересные варианты для мальчиков и девочек

1. Чашка

Только выбирайте действительно необычные варианты: у них больше шансов не валяться в шкафу.



Фото amazon

2. Необычные часы

Главное – выбрать наиболее подходящий по экстравагантности экземпляр. И не верьте в предрассудки.



Фото amazon

3. Постер со списком дел

Отличный подарок для тех, кто не знает, что смотреть или слушать и чем вообще заняться.



Фото pinterest

4. Книга-сейф

Идеальное место для хранения важных мелочей, денег и документов, ведь никто не догадается, что книга особенная.



Фото amazon

5. Подушка

Близким людям или друзьям можно представить красивые мягкие подушки в виде аппетитной еды или милых животных. Только учитывайте, чтобы дизайн соответствовал возрасту человека и общему оформлению квартиры или отдельной комнаты.



Фото amazon

6. 3D-ручка

3D-ручка – актуальный подарок для творческих людей. Пригодится художникам с опытом, детям и всем, кто любит создавать интересные объемные вещи.



Фото amazon

7. Внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор нужен каждому владельцу смартфона. Только на всякий случай узнайте, как человек относится к таким вещам. Возможно, ему все-таки ближе минимализм.



Фото amazon

8. Духи с необычными ароматами

Возможно, кто-то из близких или знакомых рассказывал вам, как хочет побывать в Новой Зеландии, поехать в Ирландию или отправиться в поход в горы. Подарите этому человеку духи с ароматом, который поможет окунуться в атмосферу одного из этих мест.



Фото pixabay

9. Сертификаты и курсы

Порадуйте одного или нескольких членов семьи подарочным сертификатом. Это может быть, например, прыжок с парашютом или сертификат на чайную церемонию.



Фото pixabay

10. Именные подарки

Вашему близкому человеку, скорее всего, понравится подарок, сделанный специально для него. Выбор велик: портрет, халат или набор конфет.