10 оригинальных подарков на новогодние праздники 2021, которые понравятся всем
Найти необычные новогодние подарки маме, брату, партнеру, коллегам и вообще кому угодно очень трудно. Ведь нужно, чтобы подарок был не только для галочки, но и чтобы им пользовались.
Поэтому Идеи 24 подобрали топ-10 подарков, которые понравятся любому.
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1. Чашка
Только выбирайте действительно необычные варианты: у них больше шансов не валяться в шкафу.
Фото amazon
2. Необычные часы
Главное – выбрать наиболее подходящий по экстравагантности экземпляр. И не верьте в предрассудки.
Фото amazon
3. Постер со списком дел
Отличный подарок для тех, кто не знает, что смотреть или слушать и чем вообще заняться.
Фото pinterest
4. Книга-сейф
Идеальное место для хранения важных мелочей, денег и документов, ведь никто не догадается, что книга особенная.
Фото amazon
5. Подушка
Близким людям или друзьям можно представить красивые мягкие подушки в виде аппетитной еды или милых животных. Только учитывайте, чтобы дизайн соответствовал возрасту человека и общему оформлению квартиры или отдельной комнаты.
Фото amazon
6. 3D-ручка
3D-ручка – актуальный подарок для творческих людей. Пригодится художникам с опытом, детям и всем, кто любит создавать интересные объемные вещи.
Фото amazon
7. Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор нужен каждому владельцу смартфона. Только на всякий случай узнайте, как человек относится к таким вещам. Возможно, ему все-таки ближе минимализм.
Фото amazon
8. Духи с необычными ароматами
Возможно, кто-то из близких или знакомых рассказывал вам, как хочет побывать в Новой Зеландии, поехать в Ирландию или отправиться в поход в горы. Подарите этому человеку духи с ароматом, который поможет окунуться в атмосферу одного из этих мест.
Фото pixabay
9. Сертификаты и курсы
Порадуйте одного или нескольких членов семьи подарочным сертификатом. Это может быть, например, прыжок с парашютом или сертификат на чайную церемонию.
Фото pixabay
10. Именные подарки
Вашему близкому человеку, скорее всего, понравится подарок, сделанный специально для него. Выбор велик: портрет, халат или набор конфет.
Фото pinterest
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