Багато хто із нас є настільки затятими любителями вина, що готові скупляти все і скрізь для його ще кращого вживання. Щоб вино було не тільки розвагою для тіла, а й ще насолодою чи відпочинком.

Ідеї 24 зібрали товари, перед якими любителі вина точно не встоять.

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1. Скарбничка не тільки для корків

Начебто нічого незвичайного, але фішка в дизайні. Тут два відсіки, і другий призначений для колекціонування кришок від пивних пляшок. І дружинам, і чоловікам напевно сподобається.



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2. Поличка у ванну

Для повного відпочинку не вистачає лише келиха шампанського. Тому саме така поличка стане вам у нагоді. Вона оснащена спеціальними отворами, завдяки яким предмети будуть зафіксовані та не впадуть від необережного руху.



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3. Тримач для келиха

Тримач кріпиться до плитки, і це дуже зручно.



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4. Ніж для сиру

Вино і сир – ідеальне поєднання. А нарізати рівні скибочки однакової товщини допоможе металевий слайсер.



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5. Келих

Як же пити вино без келиха.



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6. Винна шафа

Крута річ. Адже одночасно в шафі можна розмістити шість пляшок. Температура варіюється від 8 до 18 ° С, що підходить як для білих, так і для червоних вин. Дверцята зроблені з тонованого скла, крізь яке не проходять ультрафіолетові промені.



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7. Універсальний набір

В набір входить чотири речі: автоматичний штопор, різак для фольги, насадки: аератор, пробка.



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8. Металева пробка

На випадок, якщо у вас вже все є, а для щастя не вистачає лише такого корка. Завдяки вільному простору всередині, можна підчепити пробку пальцями та швидко вийняти її навіть мокрими руками.



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9. Силіконова пробка

Справляється зі своєю метою не гірше металевої попередниці: щільно закриває пляшку з недопитим вином, зберігаючи тим самим первинний смак.



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10. Підставка для пляшок

Система зберігання розрахована на шість пляшок вина і шість келихів.



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