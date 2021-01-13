10 незаменимых товаров для любителей вина
Многие из нас являются настолько ярыми любителями вина, что готовы скупать все и везде для его еще лучшего употребления. Чтобы вино было не только развлечением для тела, но и еще прекрасного или отдыхом.
Идеи 24 собрали товары, перед которыми любители вина точно не устоят.
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1. Копилка не только для пробок
Вроде ничего необычного, но фишка в дизайне. Здесь два отсека, и второй предназначен для коллекционирования крышек от пивных бутылок. И женщинам, и мужчинам наверняка понравится.
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2. Полка в ванную
Для полного отдыха не хватает только бокала шампанского. Поэтому именно такая полочка вам пригодиться. Она оснащена специальными отверстиями, благодаря которым предметы будут зафиксированы и не упадут от неосторожного движения.
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3. Держатель для бокала
Держатель крепится к плитке, и это очень удобно.
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4. Нож для сыра
Вино и сыр – идеальное сочетание. А нарезать ровные ломтики одинаковой толщины поможет металлический слайсер.
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5. Бокал
Как же пить вино без бокала.
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6. Винный шкаф
Крутая вещь. Ведь одновременно в шкафу можно разместить шесть бутылок. Температура варьируется от 8 до 18 ° С, подходит как для белых, так и для красных вин. Дверцы сделаны из тонированного стекла, сквозь которое не проходят ультрафиолетовые лучи.
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7. Универсальный набор
В набор входит четыре вещи: автоматический штопор, резак для фольги, насадки: аэратор, пробка.
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8. Металлическая пробка
В случае, если у вас уже все есть, а для счастья не хватает только пробки. Благодаря свободному пространству внутри, можно подцепить пробку пальцами и быстро вынуть ее даже мокрыми руками.
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9. Силиконовая пробка
Справляется со своей целью не хуже металлической предшественницы: плотно закрывает бутылку с недопитым вином, сохраняя тем самым первоначальный вкус.
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10. Подставка для бутылок
Система хранения рассчитана на шесть бутылок вина и шесть бокалов.
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