Многие из нас являются настолько ярыми любителями вина, что готовы скупать все и везде для его еще лучшего употребления. Чтобы вино было не только развлечением для тела, но и еще прекрасного или отдыхом.

Идеи 24 собрали товары, перед которыми любители вина точно не устоят.

Читайте также: Домашний бар: что в нем должно быть

1. Копилка не только для пробок

Вроде ничего необычного, но фишка в дизайне. Здесь два отсека, и второй предназначен для коллекционирования крышек от пивных бутылок. И женщинам, и мужчинам наверняка понравится.



Фото aliexpress

2. Полка в ванную

Для полного отдыха не хватает только бокала шампанского. Поэтому именно такая полочка вам пригодиться. Она оснащена специальными отверстиями, благодаря которым предметы будут зафиксированы и не упадут от неосторожного движения.



Фото aliexpress

3. Держатель для бокала

Держатель крепится к плитке, и это очень удобно.



Фото aliexpress

4. Нож для сыра

Вино и сыр – идеальное сочетание. А нарезать ровные ломтики одинаковой толщины поможет металлический слайсер.



Фото aliexpress

5. Бокал

Как же пить вино без бокала.



Фото aliexpress

6. Винный шкаф

Крутая вещь. Ведь одновременно в шкафу можно разместить шесть бутылок. Температура варьируется от 8 до 18 ° С, подходит как для белых, так и для красных вин. Дверцы сделаны из тонированного стекла, сквозь которое не проходят ультрафиолетовые лучи.



Фото aliexpress

7. Универсальный набор

В набор входит четыре вещи: автоматический штопор, резак для фольги, насадки: аэратор, пробка.



Фото aliexpress

8. Металлическая пробка

В случае, если у вас уже все есть, а для счастья не хватает только пробки. Благодаря свободному пространству внутри, можно подцепить пробку пальцами и быстро вынуть ее даже мокрыми руками.



Фото aliexpress

9. Силиконовая пробка

Справляется со своей целью не хуже металлической предшественницы: плотно закрывает бутылку с недопитым вином, сохраняя тем самым первоначальный вкус.



Фото aliexpress

10. Подставка для бутылок

Система хранения рассчитана на шесть бутылок вина и шесть бокалов.



Фото aliexpress