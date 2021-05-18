Ми зробили добірку найшвидших мотоциклів сучасності. Вони вражають своєю швидкістю, а емоції зашкалюють. Отож, поїхали.

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Honda cbr1100xx blackbird, більше ніж 200 кілометрів на годину

Мотоцикл оснащений компактним 4-х циліндровим двигуном об'ємом 1137 кубічних сантиметрів. У серці байка рідинне охолодження з 2-ма верхніми розподільними валами. До того ж мотоцикл має подвійну комбіновану систему гальмування, тому він може загальмувати й заднім і переднім гальмом, від натискання гальмівної педалі або гальмівної ручки.



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Aprilia rsv 1000r mille, 270 кілометрів на годину

175-кілограмовий інжекторний мотоцикл працює на двоциліндровому двигуні, володіє 4-х клапанним двигуном dohc об'ємом 998 кубічних сантиметрів. Здатний розвивати швидкість до 270 кілометрів на годину.



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Kawasaki ninja zx-11 / zz-r1100, 283 кілометри на годину

Модель zx-11 була визнана найшвидшим мотоциклом. І утримувала цей статус протягом 6-ти років. На трасі байк демонстрував швидкість на рівні 280 кілометрам на годину.



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Bmw k 1200 s, 300 кілометрів на годину

Ця мрія гонщика має двигун потужністю в 167 коней і може розігнатися за 2,8 секунди до ста кілометрів на годину. Моделлю легко управляти на дорозі, центр ваги розташований настільки низько, що на поворотах можна буквально лягати.



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Yamaha yzf r1 2011, 300 кілометрів на годину

Легенда світу суперспорту й так само визнаний лідер в літровому класі. Yamaha yzf-r1 представили в 1998 році. І тоді це був перший мотоцикл класу літрових.

У серійного байка 4-х клапанний двигун dohc об'ємом 998 кубічних сантиметрів, потужність 182 кінські сили, а максимальна швидкість сягає 300 кілометрів на годину.



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Mv agusta f4 1000 r, 300 кілометрів на годину

Шасі цього мотоцикла прикрашає найсучасніша технологічна підвіска, а серце б'ється завдяки високотехнологічному 1000-кубовому мотору. Mv agusta f4 1000 r визнали найшвидшим літровим серійним спортбайком у світі.



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Lightning electric superbike, 352 кілометри на годину

Цей супербайк визнали найшвидшим мотоциклом у світі, який працює на електричному двигуні. У 2011 році електробайк зміг розвинути приголомшливу рекордну швидкість – 352 кілометри на годину. Вона була досягнута під час тестового заїзду на поверхні солоного озера Бонневіль пілотом Полом Теде.



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Mtt turbine superbike y2k, 402 кілометри на годину

Це єдиний мотоцикл у світі, оснащений авіаційним газотурбінним двигуном (як у вертольота), на якому дозволено пересуватися по дорогах загального користування. Модель y2k двічі потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Спочатку як "найдорожчий серійний мотоцикл", а потім як "найпотужніший серійний мотоцикл".

Двигун вагою 61,2 кілограма здатний розвинути 320 кінських сил, максимальна ж швидкість 402 кілометри на годину. За 1,5 секунди 227-кілограмова махина розганяється до сотні. Причому, заправляти її варто або авіаційним гасом, або звичним дизельним паливом.

Всього на рік виробляють п'ять mtt turbine superbike y2k. Кожен коштує близько 185 тисяч доларів.



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2010 suzuki hayabusa gsx1300r, 502 кілометри на годину

Найшвидший мотоцикл у світі до 2000 року. Його оригінальний зовнішній вигляд користується дуже великим попитом у тюнінг-ательє. Тому жоден байк не може похвалитися такою кількістю різних модифікацій.

У спортбайка новітній 197-сильний чотирициліндровий двигун з рідинним охолодженням dohc 1340 куб.см об'єму. У чотирьохтактового силового агрегата наявна електронна система вприскування пального, а також 6-ступінчаста коробка швидкостей.

Маса оновленого байка знижена до мінімуму – 260 кілограмів.

Найшвидший мотоцикл у світі має скромну ціну. Всього 16,3 тисячі доларів США.



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Dodge tomahawk, 640 кілометрів на годину

Цей концептуальний чотириколісний байк випускає компанія dodge. У мотоцикла два передніх колеса і два задніх. Це робить його дуже схожим на квадроцикл. Він розганяється за 2,5 секунди до 97 кілометрів на годину.



Теоретично, за даними розробників, мотоцикл може розвинути швидкість до 640 кілометрів на годину. Ця нереальна величина береться з цілком реальних параметрів силової установки байка: 8,3 літровий двигун з 10-ма циліндрами та двигуном потужністю 500 кінських сил.



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