Мы сделали подборку самых быстрых мотоциклов современности. Они поражают своей скоростью, а эмоции зашкаливают. Итак, поехали.

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Honda cbr1100xx blackbird, более 200 километров в час

Мотоцикл оснащен компактным 4-х цилиндровым двигателем объемом 1137 кубических сантиметров. В сердце байка жидкостное охлаждение с 2-мя верхними распределительными валами. К тому же мотоцикл имеет двойную комбинированную систему торможения, поэтому он может затормозить и задним и передним тормозом, от нажатия тормозной педали или тормозной ручки.

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Aprilia rsv 1000r mille, 270 километров в час

175-килограммовый инжекторный мотоцикл работает на двухцилиндровом двигателе, обладает 4-х клапанным двигателем dohc объемом 998 кубических сантиметров. Способен развивать скорость до 270 километров в час.



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Kawasaki ninja zx-11 / zz-r1100 283 километров в час

Модель zx-11 была признана самым быстрым мотоциклом. И удерживала этот статус в течение 6-ти лет. На трассе мотоцикл демонстрировал скорость равную 280 километрам в час.



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Bmw k 1200 s, 300 километров в час

Эта мечта гонщика имеет двигатель мощностью в 167 лошадей и может разогнаться за 2,8 секунды до ста километров в час. Моделью легко управлять на дороге, центр тяжести расположен настолько низко, что на поворотах можно буквально ложиться.



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Yamaha yzf r1 2011, 300 километров в час

Легенда мира суперспорта, а так же признанный лидер в литровом классе. Yamaha yzf-r1 представили в 1998 году. И тогда это был первый мотоцикл класса литровых.

У серийного байка 4-х клапанный двигатель dohc объемом 998 кубических сантиметров, мощностью 182 лошадиные силы, а максимальная скорость 300 километров в час.



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Mv agusta f4 1000 r, 300 километров в час

Шасси этого мотоцикла украшает современная технологическая подвеска, а сердце бьется благодаря высокотехнологичному 1000-кубовому мотору. Mv agusta f4 1000 r признали самым быстрым литровым серийным спортбайком в мире.



Фото quto

Lightning electric superbike, 352 километров в час

Этот супербайк признали самым быстрым мотоциклом в мире, который работает на электрическом двигателе. В 2011 году электробайк смог развить потрясающую рекордную скорость – 352 километра в час. Она была достигнута во время тестового заезда на поверхности соленого озера Бонневиль пилотом Полом Теде.



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Mtt turbine superbike y2k, 402 километров в час

Это единственный мотоцикл в мире, оснащенный авиационным газотурбинным двигателем (как у вертолета), на котором разрешено передвигаться по дорогам общего пользования. Модель y2k дважды попала в книгу рекордов Гиннеса. Сначала как "самый дорогой серийный мотоцикл", а затем как "самый мощный серийный мотоцикл".

Двигатель весом 61,2 килограмма способен развить 320 лошадиных сил, максимальная же скорость 402 километра в час. За 1,5 секунды 227-килограммовая махина разгоняется до сотни. Причем, заправлять ее следует или авиационным керосином, или привычным дизельным топливом.

Всего в год производят пять mtt turbine superbike y2k. Каждый стоит около 185 000 долларов.



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2010 suzuki hayabusa gsx1300r, 502 километров в час

Самый быстрый мотоцикл в мире до 2000 года. Его оригинальный внешний вид пользуется очень большим спросом у тюнинг-ателье. Поэтому ни один байк не может похвастаться таким количеством различных модификаций.

У спортбайка новейший 197-сильный четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением dohc 1340 куб.см объема. В четырехтактового силового агрегата присутствует электронная система впрыска топлива, а также 6-ступенчатая коробка скоростей.

Масса обновленного байка снижена до минимума – 260 килограммов.

Самый быстрый мотоцикл в мире имеет скромную цену. Всего 16,3 тысячи долларов США.



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Dodge tomahawk, 640 километров в час

Этот концептуальный четырехколесный байк выпускает компания dodge. У мотоцикла два передних колеса и два задних. Это делает его очень похожим на квадроцикл. Он разгоняется за 2,5 секунды до 97 километров в час.

Теоретически, по данным разработчиков, мотоцикл может развить скорость до 640 километров в час. Эта нереальная величина берется из вполне реальных параметров силовой установки байка: 8,3 литровый двигатель с 10 цилиндрами и двигателем мощностью 500 лошадиных сил.



Фото quto