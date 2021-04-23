Тому ми хочемо вас із ними познайомити. Впевнені, ви будете здивовані.

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Сталактитовий орган

Цей інструмент розташований в Лурейських печерах США. Вчений Ліланд Спрінкл три роки обробляв сталактити в печері, домагаючись потрібного звуку. Потім приєднав до них молоточки, які приводяться в дію від органних клавіш. Зараз це найбільший музичний інструмент у світі.



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Ганг

Дуже простий у використанні ударний інструмент. Складається з двох металевих половин з заглибленнями й отвором, що створює резонанс.



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Співоче дерево

Це вже не просто інструмент, а цілий пам'ятник архітектури, який розташований в Англії, у місті Бернлі. Конструкція висотою в 3 метри складається з металевих труб різної довжини. Подув вітру спонукає дерево "співати", видаючи плавні глибокі звуки.



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Терменвокс

Електромузичний інструмент, робота якого ґрунтується на високочастотних електричних коливаннях. Музикант відтворює звук завдяки зміні положення своїх долонь поблизу антен терменвокса. Положення рук, інтенсивність руху – все це впливає і на висоту, і на гучність одержуваних звуків.



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Гідравлофон

Звук у цьому інструменті, як можна зрозуміти з назви, виходить завдяки дії води. На гідравлофоні розташовані отвори, крізь які пробиваються струменя води. Коли музикант перекриває потрібний отвір, виникає звук, який породжується водою.



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Зеусафон

Цей інструмент став продовженням котушки Тесла, а точніше її вдосконаленим варіантом. Пристрій відтворює звук, який супроводжується "музичними блискавками" завдяки високонапруженому електричному полю.



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Ерху

Або китайська скрипка. Складається цей інструмент з тонкого грифа з двома струнами й резонатором біля основи. Є традиційним китайським музичним інструментом, проте має популярність і у виконавців різних сучасних жанрів.



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Скляна гармоніка

Дивовижний інструмент, що складається зі скляних округлих елементів, скріплених металевим стрижнем. Конструкція наполовину поміщена в ящик, у якому є оцет. Щоб грати на цьому інструменті, необхідно злегка торкатися до скляних напівсфер, одночасно обертаючи їх за допомогою педалей.



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Пікассо гітара

Цей інструмент створив майстер з Канади Лінда Манзер для музиканта, який виконував джаз. Інструмент має чотири грифи, на яких розміщені 42 струни. Назву він отримав на честь подібності з образами, зображеними художником Пабло Пікассо.



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Нікельхарпа

Старовинний традиційний шведський інструмент. Зовні й за звучанням нікельхарпа нагадує скрипку, проте на відміну від неї цей інструмент має не 4, а цілих 16 струн, та ще й з клавішами.



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