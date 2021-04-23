Поэтому мы хотим вас с ними познакомить. Уверены, вы будете удивлены.

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Сталактитовый орган

Данный инструмент находится в Лурейських пещерах США. Ученый Лиланд Спринкл 3 года обрабатывал сталактиты в пещере, добиваясь нужного звука. Затем присоединил к ним молоточки, которые приводятся в действие от органных клавиш. Сейчас это самый большой музыкальный инструмент в мире.



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Ханг

Очень простой в использовании ударный инструмент. Состоит из двух металлических половин с углублениями и отверстием, создает резонанс.



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Поющие дерево

Это уже не просто инструмент, а целый памятник архитектуры, который находится в Англии, в городе Бернли. Конструкция высотой в 3 метра состоит из металлических труб различной длины. Дуновение ветра заставляет дерево "петь", выдавая плавные глубокие звуки.



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Терменвокс

Электромузыкальный инструмент, работа которого основывается на высокочастотных электрических колебаниях. Музыкант воспроизводит звук благодаря изменению положения своих ладоней вблизи антенн терменвокса. Положение рук, интенсивность движения – все это влияет и на высоту, и на громкость получаемых звуков.



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Гидравлофон

Звук в этом инструменте, как можно понять из названия, происходит благодаря воздействию воды. На гидравлофоне расположены отверстия, сквозь которые пробиваются струи воды. Когда музыкант перекрывает нужное отверстие, возникает звук, порожденный водой.



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Зеусафон

Этот инструмент стал продолжением катушки Тесла, а точнее ее усовершенствованным вариантом. Устройство воспроизводит звук, который сопровождается "музыкальными молниями" благодаря высоконапряженному электрическому полю.



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Эрху

Или китайская скрипка. Состоит этот инструмент из тонкого грифа с двумя струнами и резонатором у основания. Является традиционным китайским музыкальным инструментом, однако пользуется популярностью и у исполнителей различных современных жанров.



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Стеклянная гармоника

Удивительный инструмент, состоящий из стеклянных округлых элементов, скрепленных металлическим стержнем. Конструкция наполовину помещена в ящик, в котором находится уксус. Чтобы играть на этом инструменте, необходимо слегка прикасаться к стеклянным полусферам, одновременно вращая их с помощью педалей.



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Пикассо гитара

Этот инструмент создал мастер из Канады Линда Манзер для музыканта, который исполнял джаз. Инструмент имеет четыре грифа, на которых размещены 42 струны. Название он получил в честь сходства с образами, изображенными художником Пабло Пикассо.



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Никельхарпа

Старинный традиционный шведский инструмент. Внешне и по звучанию никельхарпа напоминает скрипку, однако в отличие от нее этот инструмент имеет не 4, а целых 16 струн, да еще и с клавишами.



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