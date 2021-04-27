Як перетворити консервну банку на корисну річ: 10 дизайнерських лайфхаків

Консервні та бляшані банки, що залишаються з-під напоїв та інших продуктів, найчастіше потрапляють прямо у відро для сміття. Але для чого? Можливо варто подивитися на них під іншим кутом? Адже, як виявляється банки – чудова заготовка для інших виробів. Потрібно лише тільки придивитися.

Щоб не бути багатослівними, ми покажемо вам, як можна використати звичайну консервну банку. Отож, поїхали…

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Стелаж для вина

Зручний тримач для пляшок можна виготовити з консервних банок. Лаконічний геометричний дизайн такого пристрою впишеться в будь-який інтер'єр.





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Рушникотримач

В інтер'єр ванної кімнати можна додати дизайнерський рушникотримач. Його варто лише пофарбувати в потрібний вам колір та прикрутити бляшанки до дерев'яної основи…





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Для будь-якої дрібниці

Один з висувних ящиків у вашому будинку можна пристосувати для різного роду дрібниць – скріпок, ґудзиків, цвяхів.



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У ритмі музики

Бляшанку можна перетворити в повноцінний музичний інструмент. З його виробництвом впорається навіть дитина. Натягніть на банку повітряну кульку, закріпіть гумкою – і нехай малюк барабанить від душі.



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Валіза для столових наборів

Дизайнерська валіза для столових приладів – прикраса кухні й святкового столу. Для виготовлення такого органайзера знадобляться бляшані банки, дерев'яний брусок, шматочок шкіри й вологостійка фарба.





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Квітковий горщик

Підібравши відповідний розмір, бляшанку можна перетворити у квітковий горщик. Варто лише пофарбувати акриловою фарбою.





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Абажур з ключів

Ключі – ті самі "штучки", за допомогою яких ви відкриваєте банку коли або пепсі – можна колекціонувати, а зібравши колекцію, пустити її в справу.



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Садовий світильник

Один з варіантів садових світильників – бляшані банки зі свічками. Щоб виконати дірки, крізь які буде пробиватися полум'я свічки, залийте в банку воду і поставте в морозилку. Як тільки вода замерзне, беріть молоток в руку і вибивайте цвяхами візерунки. Коли лід розтане, заправляйте світильник свічкою.



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Дитячий боулінг

Хороший спосіб зайняти дітвору на дачі – гра в боулінг. Консервні банки послужать кеглями, а замість кулі підійде тенісний м'ячик. Розфарбувати місткості зможе і дитина, а ще можна намалювати на банках цифри для підрахунку очок.



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Органайзер для гаража

З консервних банок і залишків пластикової труби можна зробити зручний органайзер для зберігання цвяхів, шурупів і інших металовиробів. На стіну гаража або майстерні кріплять трубу – вона буде відігравати роль тримача. До банок за допомогою болта з гайкою прикручують кріпильні кліпси й потім підвішують місткості.





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