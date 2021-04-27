Чтобы не быть многословными, мы покажем вам, как можно использовать обычную консервную банку. Итак, поехали...
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Стеллаж для вина
Удобный держатель для бутылок можно изготовить из консервных банок. Лаконичный геометрический дизайн такого прибора впишется в любой интерьер.
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Полотенцедержатель
В интерьер ванной комнаты можно добавить дизайнерский полотенцедержатель. Его стоит только покрасить в нужный вам цвет и прикрутить банки к деревянному основанию...
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Для любой мелочи
Один из выдвижных ящиков в вашем доме можно приспособить для различного рода мелочи – скрепок, пуговиц, гвоздей.
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В ритме музыки
Банку можно превратить в настоящий музыкальный инструмент. С его производством справится даже ребенок. Натяните на банку воздушный шарик, закрепите резинкой – и пусть малыш барабанит от души.
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Саквояж для столовых приборов
Дизайнерский саквояж для столовых приборов – украшение кухни и праздничного стола. Для изготовления такого органайзера понадобятся жестяные банки, деревянный брусок, кусочек кожи и влагостойкая краска.
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Цветочный горшок
Подобрав подходящий размер, банку можно превратить в цветочный горшок. Стоит только покрасить акриловой краской.
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Абажур из ключей
Ключи – те же "штучки", с помощью которых вы открываете банку колы или пепси – можно коллекционировать, а собрав коллекцию, пустить ее в дело.
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Садовый светильник
Один из вариантов садовых светильников – жестяные банки со свечами. Чтобы сделать дыры, сквозь которые будет пробиваться пламя свечи, залейте в банку воду и поставьте в морозилку. Как только вода замерзнет, берите молоток в руку и выбивайте гвоздями узоры. Когда лед растает, заправляйте светильник свечой.
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Детский боулинг
Хороший способ занять детвору на даче – игра в боулинг. Консервные банки послужат кеглями, а вместо шара подойдет теннисный мячик. Раскрасить емкости сможет и ребенок, а еще можно нарисовать на банках цифры для подсчета очков.
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Органайзер для гаража
Из консервных банок и остатков пластиковой трубы можно сделать удобный органайзер для хранения гвоздей, шурупов и других металлоизделий. На стену гаража или мастерской крепят трубу – она будет играть роль держателя. К банкам с помощью болта с гайкой прикручивают крепежные клипсы и затем подвешивают емкости.
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