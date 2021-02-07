Отдых на природе – это хорошее времяпрепровождение не только летом, но и зимой. Однако случаются непредвиденные ситуации, которые могут испортить наше настроение, плохо повлиять на проведение досуга или вообще отменить поездку. Если хотите этого избежать, вы должны знать самые распространенные лайфхаки для отдыха на природе.

Источник: 24 канал

Имея определенные знания, вы сможете обеспечить себе классный отдых и хорошее настроение.

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Комары

Если вы поехали на природу и забыли с собой спрей или крем от комаров – не проблема. Просто бросьте в огонь хвойную ветку. Как вариант, можно использовать так же шалфей. От запаха такого дыма вредители точно исчезнут. Кроме этого, если вам надоели муравьи, посыпьте стол или другую поверхность корицей.

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Мыло

Не стоит брать с собой в поход или на пикник жидкое или даже большой кусок твердого мыла. Вы можете сэкономить место в рюкзаке просто нарезав мыло на маленькие кубики. Каждый раз, когда вам нужно будет помыть руки, вы сможете брать миниатюрные кусочки и сразу их смыливать.

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Огонь

Если вам нужно быстро развести огонь, можете воспользоваться восковыми или парафиновыми свечами. Как вариант также могут пригодиться ватные тампоны или диски, пропитанные воском или вазелином. Кроме этого, заметьте, что обычный пластилин также горит очень хорошо.

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Еда

Бывают ситуации, когда нужно разогреть пищу без огня. Для этого кусочки шашлыка, спекшуюся картошку или другие овощи можно завернуть в фольгу и оставить на открытом для солнца месте. Через некоторое время ваша пища будет теплой.

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Специи

Если с собой вам нужно взять соль, перец и другие специи, можете использовать маленькие емкости. Например, коробку из спичек, "Киндерсюрприз" или "Тик-така»".

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Подушка

Если вы в походе поняли, что забыли свою любимую подушку – не беда. Это легко можно исправить, наполнив чехол от спальника любой одеждой. Это легко, удобно и практично. Иногда такой вариант даже лучше, чем постоянно носить с собой подушку.

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Охлаждение напитков

У каждого любителя пикников в основном есть термосумка. Но если вы до сих пор ее не приобрели, можете альтернативным путем хранить напитки холодными. Для этого в большой контейнер отправьте баночки любимых напитков и добавьте туда кубики льда. Температура напитков не будет меняться на протяжении длительного времени. Кроме этого, для более длительного поддержания температуры напитков в контейнер можно складывать замороженные губки для мытья посуды, которые предварительного просачивались водой.

Посуда

На природе очень трудно хранить посуду, ведь всегда нужно найти надежное чистое место (особенно, если это поход на несколько дней). В таких случаях к ветке или стволу дерева нужно привязать шнурок и зацепить к нему тарелки, котелки и кружки с самодельными крючками. Для хранения круп можно использовать раскрытый зонтик, подвешенный обратной стороной к ветке дерева. Рекомендуем все продукты накрыть тканью.

Банки и бутылки

Если на улице сильный ветер, а вы не можете обойтись без свечей, используйте жестяные банки, спрятав в них свечи. Подобным образом можно "сохранить" туалетную бумагу. Для этого ее следует "спрятать" в пластиковую бутылку и сделать аккуратный горизонтальный надрез.

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Одежда

Если вы выбрались на природу в холодное время года, обязательно позаботьтесь о своей одежде. Не стоит брать много теплых неудобных кофт. Запомните основные принципы относительно одежды для похода. Сначала наденьте термобельё, затем флисовую кофту и в конце куртку. Такая одежда поможет максимально комфортно себя чувствовать и при этом не мерзнуть.

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