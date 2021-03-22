Для тих, хто любить подорожувати: оригінальні спальники, які захочуть мати всі мандрівники

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Джерело:

24 канал

Спальник мішок – це незамінна річ під час кожної мандрівки. Залежно від сезону, кожен обирає той варіант, якому довіряє.

Але окрім важливих температурних характеристик досить часто мандрівники ще й звертають увагу на дизайн та практичність спальника. Ми підготували для вас добірку надзвичайно оригінальних спальних мішків, завдяки яким кожен зможе виділитися та привернути увагу.

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1. Спальник для тих, хто хоче вивчити анатомію

Фото sunshinecoastdaily

2. Ваш сон ніхто не потривожить, якщо ви будете в такому спальнику

Фото 4tololo

3. Спальник у вигляді труни для справжніх екстремалів

Фото baklol

4. Спальник-кокон

Фото pinterest

5. Спальник у вигляді акули

Фото bbs.tunaground

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6. Надувний спальний мішок

Фото bbs.tunaground

7. Для справжніх фанатів "Зоряних війн"

Фото nbenvenuti

8. Головне – завчасно показати спальник сусіду по намету

Фото pinterest

9. Для любителів піци

Фото pinterest

10. Дуже оригінальний та кумедний спальник у вигляді саркофагу

Фото novate