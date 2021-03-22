Для тих, хто любить подорожувати: оригінальні спальники, які захочуть мати всі мандрівники

Джерело:24 канал
Спальник мішок – це незамінна річ під час кожної мандрівки. Залежно від сезону, кожен обирає той варіант, якому довіряє.
Але окрім важливих температурних характеристик досить часто мандрівники ще й звертають увагу на дизайн та практичність спальника. Ми підготували для вас добірку надзвичайно оригінальних спальних мішків, завдяки яким кожен зможе виділитися та привернути увагу.
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