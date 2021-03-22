Спальный мешок – это незаменимая вещь во время каждого путешествия. В зависимости от сезона, каждый выбирает тот вариант, которому доверяет.

Но кроме важных температурных характеристик достаточно часто путешественники еще и обращают внимание на дизайн и практичность спальника. Мы подготовили для вас подборку чрезвычайно оригинальных спальных мешков, благодаря которым каждый сможет выделиться и привлечь внимание. Читайте также: Самые странные статуи: они поразят даже путешественника со стажем 1. Спальник для тех, кто хочет изучить анатомию Фото sunshinecoastdaily 2. Ваш сон никто не потревожит, если вы будете в таком спальнике Фото 4tololo 3. Спальник в виде гроба для настоящих экстремалов Фото baklol 4. Спальник-кокон Фото pinterest 5. Спальник в виде акулы Фото bbs.tunaground Интересно: Топ-50 хобби и увлечений для мужчин: как выбрать любимое занятие 6. Надувной спальный мешок Фото bbs.tunaground 7. Для настоящих фанатов "Звездных войн" Фото nbenvenuti 8. Главное – заранее показать спальник соседу по палатке Фото pinterest 9. Для любителей пиццы Фото pinterest 10. Очень оригинальный и забавный спальник в виде саркофага Фото novate