Для тех, кто любит путешествовать: оригинальные спальники, которые захотят иметь все
Спальный мешок – это незаменимая вещь во время каждого путешествия. В зависимости от сезона, каждый выбирает тот вариант, которому доверяет.
Источник:24 канал
Но кроме важных температурных характеристик достаточно часто путешественники еще и обращают внимание на дизайн и практичность спальника. Мы подготовили для вас подборку чрезвычайно оригинальных спальных мешков, благодаря которым каждый сможет выделиться и привлечь внимание.
Читайте также: Самые странные статуи: они поразят даже путешественника со стажем
1. Спальник для тех, кто хочет изучить анатомию
Фото sunshinecoastdaily
2. Ваш сон никто не потревожит, если вы будете в таком спальнике
Фото 4tololo
3. Спальник в виде гроба для настоящих экстремалов
Фото baklol
4. Спальник-кокон
Фото pinterest
5. Спальник в виде акулы
Фото bbs.tunaground
Интересно: Топ-50 хобби и увлечений для мужчин: как выбрать любимое занятие
6. Надувной спальный мешок
Фото bbs.tunaground
7. Для настоящих фанатов "Звездных войн"
Фото nbenvenuti
8. Главное – заранее показать спальник соседу по палатке
Фото pinterest
9. Для любителей пиццы
Фото pinterest
10. Очень оригинальный и забавный спальник в виде саркофага
Фото novate
Поделиться новостью