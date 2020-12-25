10 крутых идей для новогодней фотосессии
Наверное каждый мечтает о новогодней фотосессию. И как оказалось, необязательно позировать в студии, можно и дома. Главное – передать ожидания чуда. Сделайте целую историю, которая запомнится на всю жизнь.
Идеи 24 подготовили идеи для новогодней фотосессии.
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Запаситесь яркими носками с оленями и коробочками с подарками
Придумайте свой сюжет, заинтригуйте тех, кто будет смотреть ваше фото. Пусть думают, о чем вы хотели рассказать.
Фото pexels
Гирлянда в помощь
Передать праздничное настроение на фото можно дешево и сердито с помощью включенной гирлянды.
Фото pixabay
Хорошие аксессуары для новогодней фотосессии – яркие чашки ...
Фото pixabay
... и вязаные шапочки с носками.
Фото pexels
Ожидание подарков
Покажите процесс упаковки-распаковки подарков.
Фото pixabay
Хотите оригинальную фотосессию – снимайте, как все это делалось
Фото pexels
История любви отлично сочетается с фотосессией
Фото pixabay
И, конечно же, используйте бенгальские огни
Фото pexels
Отличные праздничные снимки получаются с конфетти и пушистым снегом
Фото pixabay
Включите чувство юмора, достаньте из кладовой смешные костюмы. Новый год – самое время повеселиться!
Фото pixabay
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