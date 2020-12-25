Наверное каждый мечтает о новогодней фотосессию. И как оказалось, необязательно позировать в студии, можно и дома. Главное – передать ожидания чуда. Сделайте целую историю, которая запомнится на всю жизнь.

Идеи 24 подготовили идеи для новогодней фотосессии.

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Запаситесь яркими носками с оленями и коробочками с подарками

Придумайте свой сюжет, заинтригуйте тех, кто будет смотреть ваше фото. Пусть думают, о чем вы хотели рассказать.



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Гирлянда в помощь

Передать праздничное настроение на фото можно дешево и сердито с помощью включенной гирлянды.



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Хорошие аксессуары для новогодней фотосессии – яркие чашки ...



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... и вязаные шапочки с носками.



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Ожидание подарков

Покажите процесс упаковки-распаковки подарков.



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Хотите оригинальную фотосессию – снимайте, как все это делалось



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История любви отлично сочетается с фотосессией



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И, конечно же, используйте бенгальские огни



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Отличные праздничные снимки получаются с конфетти и пушистым снегом

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Включите чувство юмора, достаньте из кладовой смешные костюмы. Новый год – самое время повеселиться!



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