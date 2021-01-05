Сейчас появилось немало мелочей с помощью которых можно поддерживать чистоту и уют. А также, они сэкономят ваше время, нервы и помогут больше времени посвятить себе, ведь это так важно.

Идеи 24 подобрали подборку вещей, которым вы будете рады.

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1. Сушилка для простыней и одеял

На обычных сушилках простыни, одеяла и пледы сохнут медленно, поскольку их невозможно повесить не складывая. А такое средство позволяет сушить белье эффективнее.



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2. Перчатки для мытья посуды

Простые перчатки из силикона, в которых удобно наводить чистоту на кухне, не рискуя при этом повредить кожу рук и испортить маникюр.



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3. Фильтр для сливного отверстия

Если слив раковины приходится часто прочищать, установите на него фильтр и забудьте об этом неприятном деле.



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4. Держатель для бритв

Если вам не нравится, что бритва лежит на мокрой полке, повесьте ее на удобный держатель – и лезвия всегда будут оставаться чистыми и сухими.



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5. Вакуумный упаковщик

Удобная штука, которая поможет хранить продукты дольше. Но в принципе можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты.



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6. Держатель для губок

Такое устройство можно закрепить как на стене, так и в самой раковине, и губки для мытья посуды всегда будут сухими.



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7. Чехлы для стульев

Очень удобно надеть на стул стильный чехол, который можно постирать в любой момент.



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8. Швабра для мытья окон

Мытье окон – дело, которое для жителей верхних этажей может быть не только очень нервным, но и опасным. Швабра с изогнутой ручкой позволит очистить стекло снаружи не высовываясь из окна.



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9. Ящик для роутера

Ваш роутер может просто висеть на стене, раздражая всех мигающими лампочками и торчащими проводами. А можно поместить его вот в такой симпатичный ящичек, убрать излишки проводов внутрь и сделать интерьер гораздо привлекательнее.



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10. Щетка для уборки под мебелью

Никакая швабра или пылесос не могут вычистить пространство под диваном. А вот эта щетка может, поскольку она очень тонкая. В комплекте 10 тканевых насадок, которые следует менять по мере загрязнения.



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