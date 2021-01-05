10 полезных вещей для дома с AliExpress
Сейчас появилось немало мелочей с помощью которых можно поддерживать чистоту и уют. А также, они сэкономят ваше время, нервы и помогут больше времени посвятить себе, ведь это так важно.
Идеи 24 подобрали подборку вещей, которым вы будете рады.
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1. Сушилка для простыней и одеял
На обычных сушилках простыни, одеяла и пледы сохнут медленно, поскольку их невозможно повесить не складывая. А такое средство позволяет сушить белье эффективнее.
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2. Перчатки для мытья посуды
Простые перчатки из силикона, в которых удобно наводить чистоту на кухне, не рискуя при этом повредить кожу рук и испортить маникюр.
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3. Фильтр для сливного отверстия
Если слив раковины приходится часто прочищать, установите на него фильтр и забудьте об этом неприятном деле.
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4. Держатель для бритв
Если вам не нравится, что бритва лежит на мокрой полке, повесьте ее на удобный держатель – и лезвия всегда будут оставаться чистыми и сухими.
Фото aliexpress
5. Вакуумный упаковщик
Удобная штука, которая поможет хранить продукты дольше. Но в принципе можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты.
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6. Держатель для губок
Такое устройство можно закрепить как на стене, так и в самой раковине, и губки для мытья посуды всегда будут сухими.
Фото aliexpress
7. Чехлы для стульев
Очень удобно надеть на стул стильный чехол, который можно постирать в любой момент.
Фото aliexpress
8. Швабра для мытья окон
Мытье окон – дело, которое для жителей верхних этажей может быть не только очень нервным, но и опасным. Швабра с изогнутой ручкой позволит очистить стекло снаружи не высовываясь из окна.
Фото aliexpress
9. Ящик для роутера
Ваш роутер может просто висеть на стене, раздражая всех мигающими лампочками и торчащими проводами. А можно поместить его вот в такой симпатичный ящичек, убрать излишки проводов внутрь и сделать интерьер гораздо привлекательнее.
Фото aliexpress
10. Щетка для уборки под мебелью
Никакая швабра или пылесос не могут вычистить пространство под диваном. А вот эта щетка может, поскольку она очень тонкая. В комплекте 10 тканевых насадок, которые следует менять по мере загрязнения.
Фото aliexpress
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