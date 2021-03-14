10 історичних фото, які мало хто бачив

14 березня 2021 , 18:31
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Джерело:

Enteratedealgo

Багато людей мріють про подорож у часі. Поки вчені досі мізкують над створення машини, яка перенесла б нас у майбутнє, єдине, що може повернути нас у минуле – фото, які залишилися з тих часів.

Ми підготували для вас добірку особливих фото. Вони показують світ, який є відмінним від того, який ми маємо зараз.

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1. Рибалки, які намотували рибальські сіті на спеціальний пристрій, 1910 рік

Фото enteratedealgo

2. Зал очікувань на автовокзалі "Greyhound" у Лос-Анджелесі в 1969 році

Фото scrolldrop

3. Берлінський бізнесмен та його секретарка працюють в басейні під час липневої спеки, 1926 рік

Фото diply

4. Перші протези для ветеранів Першої світової війни, 1919 рік

Фото crafty.diply

5. Кандидатка у космонавтки Джеральдіна Кобб на нахиленому столі для перевірки вад серця, 1960 рік

Фото reddit

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6. Шахтарі їдуть у шахту на спеціальному ліфті, 1900 рік

Фото droshimogzauriblog

7. Інтер'єр Mercedes-Benz 280 TE 1980 року випуску

Фото randomarchive

8. Перша версія мобільного телефону в 1924 році

Фото regnum

9. Солдати зібралися порибалити під час Першої світової війни

Фото reddit

10. Чоловіча гімнастика, 1910 рік

Фото enteratedealgo