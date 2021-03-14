Многие люди мечтают о путешествии во времени. Пока ученые до сих пор думают над созданием машины, которая перенесла бы нас в будущее, единственное, что может вернуть нас в прошлое – фото, оставшиеся с тех времен.

Мы подготовили для вас подборку особых фото. Они показывают мир, который отличается от того, что мы имеем сейчас. Читайте также: 10 фото, которые отправят вас на 100 лет назад 1. Рыбаки, которые наматывали рыболовные сети на специальное устройство, 1910 год Фото enteratedealgo 2. Зал ожиданий на автовокзале "Greyhound" в Лос-Анджелесе в 1969 году Фото scrolldrop 3. Берлинский бизнесмен и его секретарша работают в бассейне во время июльской жары, 1926 год Фото diply 4. Первые протезы для ветеранов Первой мировой войны, 1919 год Фото crafty.diply 5. Кандидат в космонавты Джеральдина Кобб на наклонном столе для проверки пороков сердца, 1960 год Фото reddit Интересно: 20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть 6. Шахтеры едут в шахту на специальном лифте, 1900 год Фото droshimogzauriblog 7. Интерьер Mercedes-Benz 280 TE 1980 года выпуска Фото randomarchive 8. Первая версия мобильного телефона в 1924 году Фото regnum 9. Солдаты собрались порыбачить во время Первой мировой войны Фото reddit 10. Мужская гимнастика, 1910 год Фото enteratedealgo