10 исторических фото, которые мало кто видел
Многие люди мечтают о путешествии во времени. Пока ученые до сих пор думают над созданием машины, которая перенесла бы нас в будущее, единственное, что может вернуть нас в прошлое – фото, оставшиеся с тех времен.
Источник:Enteratedealgo
Мы подготовили для вас подборку особых фото. Они показывают мир, который отличается от того, что мы имеем сейчас.
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1. Рыбаки, которые наматывали рыболовные сети на специальное устройство, 1910 год
Фото enteratedealgo
2. Зал ожиданий на автовокзале "Greyhound" в Лос-Анджелесе в 1969 году
Фото scrolldrop
3. Берлинский бизнесмен и его секретарша работают в бассейне во время июльской жары, 1926 год
Фото diply
4. Первые протезы для ветеранов Первой мировой войны, 1919 год
Фото crafty.diply
5. Кандидат в космонавты Джеральдина Кобб на наклонном столе для проверки пороков сердца, 1960 год
Фото reddit
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6. Шахтеры едут в шахту на специальном лифте, 1900 год
Фото droshimogzauriblog
7. Интерьер Mercedes-Benz 280 TE 1980 года выпуска
Фото randomarchive
8. Первая версия мобильного телефона в 1924 году
Фото regnum
9. Солдаты собрались порыбачить во время Первой мировой войны
Фото reddit
10. Мужская гимнастика, 1910 год
Фото enteratedealgo
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