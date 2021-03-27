Французский тату-мастер Мат Рул создает рисунки в оригинальном стиле. Парень удачно сочетает реализм и мультики в татуировках, которые покорили многих любителей экспериментировать.

Хорошая татуировка – отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность. И если с приходом весны вам хочется чего-то нового, эта подборка вам пригодится и вдохновит на смелые и стильные изменения образа. Смотрите, как художник сочетает воедино реализм и анимацию из мультфильмов или комиксов, сохраняя при этом узнаваемость и оригинальные черты известных персонажей. Выбирайте и сохраняйте идеи крутых татуировок.

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