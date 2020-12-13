Современный человек не представляет своей жизни без смартфона. Эти гаджеты играют такую же важную роль, как множество других необходимых бытовых вещей. Они помогают нам в работе, развлекают в свободное время, "связывают" за миллионы километров с близкими людьми. Они многофункциональны и незаменимы.

Несмотря на популярность и важность телефона, его пользователи разделились на две категории: те, кто использует смартфон в крайне необходимых ситуациях, и те, кто не может выпустить его из рук в течение всего дня.

Идеи 24 сделали подборку 10 универсальных подарков для тех, кто ни за что не смог бы отказаться от телефона даже на один день.

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1. Для любителей музыки

За последнее десятилетие современные смартфоны настолько усовершенствовались, что способны выдавать максимально точные изображения и радовать множеством новых функций.

Но если речь заходит о качественных колонках, то возникает много вопросов и сомнений. Ведь не всегда можно выбрать компактное и удобное устройство с качественным звуком. Поэтому, если вы хотите порадовать своего знакомого или друга классной Bluetooth-колонкой – уделите немало времени для ее выбора. Сравните характеристики, ценовые рамки, просмотрите видеообзоры.

Фото lifehacker

2. Павербенк

Если вы интересуетесь новинками техники, то замечали, что минимум ежемесячно ученые из любой страны придумывают совершенный революционный тип аккумулятора. Так это или нет – неизвестно, ведь ваш друг до сих пор жалуется, что его телефон так же разряжается за два дня или даже за сутки. Но вы можете это проверить, выбрав классный многофункциональный павербенк для вашего друга.

Фото hi-tech

3. Набор объективов

Для многих пользователей смартфон заменил качественный фотоаппарат. Это потому, что появляются новые марки телефонов, возможности расширяются, функции совершенствуются. К примеру….

Однако для того, чтобы фото имели разные фокусные расстояния, яркий свет и были четкими, подарите для друга съемный объектив, а лучше – целый набор объективов.

Фото pinterest

4. Беспроводная зарядка

Не все телефоны можно заряжать с помощью этой чудо-техники. Но если вы уверены, что вашему знакомому такой гаджет необходим – смело выбирайте лучший вариант.

Фото igate

5. Брелок с Bluetooth

Классный подарок для тех, кто постоянно все теряет. С помощью такого брелока и смартфона можно в момент отследить, где ваши ключи или другие "мелкие" вещи.

Фото aliexpress

6. Магнитный держатель

Вещь, которая крайне необходима для всех автомобилистов. Такой держатель поможет чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно. Благодаря такому подарку телефон не придется постоянно "вставлять" в разные отделы. Достаточно просто приложить смартфон к держателю.

Фото novinki-krossoverov

7. Штатив для телефона

Если ваш знакомый часто снимает видео или любит фотографироваться – приобретите ему оригинальный штатив. Он настолько универсален и гибок, что ни у кого не возникнет трудностей с закреплением его даже к ветке или столбу.

Фото galaxus

8. Фитнес-браслет

Практическая вещь, которая расширяет функции смартфона: показывает время, потраченные калории, напоминает о необходимости физических нагрузок и тому подобное. Кроме этого, такой аксессуар выглядит стильно и изысканно. Почему бы не порадовать ним близкого человека на рождественские праздники?

Фото medium

9. Беспроводные наушники

Проводные наушники уже давно не пользуются такой популярностью, как 10 лет назад. Сейчас есть крутые беспроводные аналоги, которые могут обеспечить максимальный комфорт ушам, а также качественный и чистый звук.

Фото medium

10. Чехол на телефон

Бюджетный, но практичный и всегда уместный подарок, ведь чехлов на телефон много не бывает. Поэтому ваш друг сможет ежедневно менять аксессуар в зависимости от своего настроения. Особенно круто, если он обладает чувством юмора, тогда и вид чехла может быть совсем непредсказуемым.

Фото ferra